Logroño destinará 1,6 millones hasta 2029 en un plan de sustitución de tuberías de fibrocemento en más de 20 calles - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño destinará un total de 1,6 millones de euros hasta el año 2029 en un plan de actuación para sustituir las tuberías de fibrocemento en más de una veintena de calles, situadas en los barrios de San José y Madre de Dios, además de en Avenida de la Paz y Vara de Rey, algunas de las vías que más problemas soportan.

Como ha informado este miércoles el concejal de Medio Ambiente, Jesús López, en la Junta de Gobierno Local de hoy del Consistorio "se ha dado por bueno un plan de actuación para llevar a cabo unas mejoras en las redes de distribución del agua en la ciudad de Logroño".

En este sentido, ha explicado que "desde que este equipo de Gobierno llegó al Ayuntamiento, uno de los focos fundamentales que teníamos, por lo menos la Concejalía de Medio Ambiente, era todo lo referente al ciclo del agua".

Así, ha citado "las actuaciones que haremos a futuro en el Ebro; incrementar parques y arbolado; resolver problemas estructurales endémicos de hace décadas como pueden ser el Corredor Sur, el Barranco de Oión y el Barranco del Horcajo; o la modernización de todas las redes de abastecimiento de la ciudad con el PERTE del Agua".

A ello ha sumado López que "además de todos estos esfuerzos técnicos y económicos que estamos desarrollando, tenemos un punto muy importante que resolver, como son las renovaciones de redes de fibrocemento de toda la ciudad", de las que aún quedan instaladas más de 80 kilómetros.

"Si no hacíamos un plan de actuación serio y riguroso para poder llevar a cabo unas actuaciones ordenadas, nos encontrábamos con la tesitura de que íbamos renovando tramos de redes de la ciudad, pero de una forma no programada y no consensuada con los técnicos", ha detallado el edil.

Por eso, ha valorado que "con el plan de choque que presentamos hoy, lo primero aseguramos a los barrios de San Jos y Madre de Dios el suministro continuo del agua potable, un bien que es necesario y que es de derecho".

Igualmente, "evitamos molestias por esos cortes puntuaes que en ocasiones cuando se producen roturas de tubería sufren los ciudadanos"; y "evitamos también los costes de reparaciones que no conducen a nada, nada más que a incrementar costes y a que no se renueva la red al completo".

Por último, en palabras del concejal, "optimizamos el trabajo de los funcionarios operarios de Aguas, porque siempre hay de guardia dos personas de este servicio, pero que cuando se produce un incidente, una rotura o similar, estas dos personas no son suficientes y tenemos que echar mano de personal en su apoyo".

"Y fundamental, dignificamos la calidad de vida de dos barrios que necesitan de estas renovaciones y que durante muchos años están sufriendo continuas incomodidades y roturas en las tuberías de agua", ha subrayado Jesús López.

Como ha asegurado, "tenemos muy claro cómo hacerlo, tenemos de hecho perfectamente definidas todas las calles con todos sus diámetros de las tuberías que tenemos que cambiar en estos dos barrios, y tenemos también claro lo que nos va a costar, con una media estimada de coste de metro lineal y añadido a ello diferentes diámetros".

"Por lo tanto, teniendo claro dónde y lo que nos va a costar, tenemos también que planificar en estos años 2027, 2028 y 2029 actuaciones para estas renovaciones, sin que supongan colapso de las zonas donde vayamos a actuar, programándolas de forma que las molestias hacia la ciudadanía sean las menos posibles", ha reseñado.

LAS CALLES.

En concreto, las calles incluidas en este plan son Doce Ligero; Ateneo Riojano; Beato Berrio Ochoa; Beatos Mena y Navarrete; Cervera; Cigüeña; Escuelas Pías; Esteban Manuel Villegas; Luis de Ulloa; Madre de Dios; Manzanera; Oyón; Río Oja; San José de Calasanz; San Matías; San Millán; San Prudencio; Senado; Plaza Fermín Gurbindo; y Plaza Maestro Lope, entre los barrios de San José y Madre de Dios.

Jesús López ha destacado que "además de las canalizaciones de estos dos barrios, una que está muy próxima, Avenida La Paz, una calle de las más importantes de la ciudad, que tiene el problema de que tiene esas tuberías de fibrocemento", lo que hace que haya "problemas cada cierto tiempo, que afectan a una calle con mucha densidad de viviendas, lo que provoca cortes de agua a mucha gente".

Y también ha citado el caso añadido de Vara del Rey, "que, entre Avenida de Solidaridad y la calle Pío XII, tiene otro tramo que está muy delicado y en el que hemos tenido dos o tres roturas en este último año y medio".

El edil de Medio Ambiente ha señalado que "el plan de choque plantea redactar un único proyecto que englobe todas estas actuaciones", que se prevé redactare en este año 2026, para, después, sacarlo en lotes "para poder ejecutarlo en estos tres próximos años, con los presupuestos de 2027, 2028 y 2029 -a razón de medio millón de euros cada año- y llevarlo a cabo en ese mismo periodo temporal".

"Con ello conseguiremos que esta zona de la ciudad quede libre de tuberías de fibrocemento y por ello quede libre de posibles roturas que puedan soportar", ha resumido López, quien ha insistido en que "tenemos muy claras las actuaciones a realizar".

Así, y aunque aún no hay planificación temporal concreta, "sí que tenemos claro que se pueden hacer actuaciones en diferentes zonas para no crear colapso en circulación, y por lo tanto, como tenemos tiempo suficiente, lo planificaremos para que esos lotes sean coincidentes con repartos zonales".