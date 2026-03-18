Logroño destinará 210.000 euros a ayudas para proyectos de dinamización turística

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LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha dado este miércoles, en su habitual reunión en la Junta de Gobierno Local, luz verde a una partida inicial de 210.000 euros, que serán destinados a ayudas para proyectos de dinamización turística en la ciudad.

Como ha apuntado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "con el objetivo de apoyar a proyectos de dinamización y promoción turística que se desarrollan en la ciudad, el Ayuntamiento de Logroño cuenta con un programa de ayudas para apoyar en esta materia a empresas, autónomos, asociaciones turísticas y organizaciones sin ánimo de lucro del sector turístico de Logroño".

El objeto de las bases de esta nueva edición "es definir las condiciones y el procedimiento a seguir para la concesión de subvenciones mediante concurrencia competitiva destinadas al fomento y apoyo de proyectos turísticos que contribuyan a la dinamización de la actividad turística y a la creación de productos; o servicios turísticos innovadores y sostenibles que perduren en el tiempo y suponga un beneficio cualitativo tanto para el visitante como para el resto de los agentes turísticos".

Entre estas tipologías de proyectos turísticos "figuran el enoturismo, el turismo gastronómico, el de congresos (MICE), el artístico-cultural, el turismo activo, el familiar y el senior".

En este marco, la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana ha aprobado la convocatoria de estas ayudas dotadas con un total de 210.000 euros que se desglosan en dos líneas de ayuda:

Línea 1, destinada a proyectos turísticos desarrollados por asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, y dotada con 104.000 euros.

Línea 2, destinada a proyectos turísticos desarrollados por empresas y profesionales presupuestaria, dotada con 106.000 euros.

El plazo de presentación de las solicitudes para el apoyo a los proyectos (deben llevarse a cabo en 2026) será de 15 días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja.

De este modo, como ha subrayado Sanz, "este equipo de Gobierno ya dijo que con ese paraguas que habíamos sido capaces de gestionar, que era la Ordenanza de Subvenciones, lo se puede comprobar es que estamos en el mes de marzo y ya se han lanzado todas las convocatorias de ayudas", adelantándolas "casi en cuatro meses" a las de otros ejercicios.

SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES.

Así, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión, de forma provisional, de 99.600 euros apoyar a las asociaciones vecinal de la ciudad, tanto para la realización de actividades de diferente índole como para el mantenimiento de estas entidades (costear los gastos de funcionamiento ordinario, alquiler de sus sedes, etc.).

Se han dado, en total, subvenciones a 21 entidades:

Asociación Vecinal Zona Oeste AVEZO: 1.500 euros.

Asociación Vecinal Valdegastea: 1.500 euros.

Asociación Vecinal El Arco: 2.900 euros.

Asociación Vecinal El Cubo: 4.000 euros.

Asociación Vecinal San Antonio: 4.100 euros.

Asociación Vecinal Centro: 4.100 euros.

Asociación Vecinal Los Lirios: 4.100 euros.

Asociación Vecinal Madre de Dios: 4.500 euros.

Asociación Vecinal Lobete: 4.500 euros.

Asociación Vecinal Parque de los Enamorados: 5.500 euros.

Asociación Vecinal San José: 5.500 euros.

Asociación Vecinal El Carmen: 5.700 euros.

Asociación Vecinal La Estrella: 6.300 euros.

Asociación Vecinal Fueclaya: 6.500 euros.

Asociación Vecinal Siete Infantes-Las Gaunas: 6.500 euros.

Asociación Vecinal Cascajos: 7.400 euros.

Asociación Vecinal Varea: 8.000 euros.

Asociación Vecinal La Cava-Fardachón: 8.000 euros.

Asociación Vecinal El Cortijo: 8.000 euros.

Asociación Vecinal Carretera El Cortijo: 500 euros.

Asociación Vecinal Centro Histórico: 500 euros.

SERVICIO DE TERAPIA GRUPAL DE GESTIÓN EMOCIONAL INFANTIL.

El Ayuntamiento de Logroño, a través de su Unidad de Servicios Sociales, ofrece actividades y talleres de apoyo psicológico, especialmente dirigidos a las personas más vulnerables.

En este contexto, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato del servicio de terapia grupal de gestión emocional para niños y niñas de entre 4 y 12 años a Alicia Martínez de Espronceda Moreno por un importe de 51.207,66 euros (IVA incluido), que se distribuye en tres anualidades:

Año 2026 (de abril a noviembre): 13.214,88 euros (IVA incluido).

Año 2027 (de diciembre de 2026 a noviembre de 2027): 19.822,32 euros (IVA incluido).

Año 2028 (de diciembre de 2027 a octubre de 2028): 18.170,46 euros (IVA incluido).

CONVOCATORIA DE EMPLEO PÚBLICO.

Por último, la Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases de la convocatoria para cubrir una plaza de programador informático. Procedente de las oferta de empleo público de 2023, el proceso selectivo mediante oposición.

El extracto de las bases de la convocatoria será publicado en los próximos días en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) y de forma íntegra en el apartado 'Convocatorias de empleo' de la página web logrono.es