Logroño encenderá el 4 de diciembre sus luces de Navidad, con 1.000 elementos decorativos y varios luminosos singulares

Logroño encenderá sus luces de Navidad el próximo jueves 4 de diciembre. Será en un acto, a las 18,30 horas en la Plaza del Mercado, en el que, acompañados por un millar de farolillos realizados por los niños de la ciudad, se iluminarán casi 1.000 elementos decorativos por toda la ciudad, con un millón de puntos LED; y varios luminosos singulares, como un arco de bienvenida en la estación de autobuses o una bola de selfies en la Plaza Dalmati-Narvaiza.

Es uno de los actos principales del programa navideño de la capital riojana, que este lunes ha presentado la concejala de Festejos, Laura Rivas, junto con el presidente de la Asociación de Belenistas de La Rioja, Luis Javier Jiménez, y Perseido, el 'guardián de las estrellas' y espíritu las fiestas, junto con su dragón Ori.

Bajo el lema 'Navidad para compartir, ciudad para disfrutar', el Ayuntamiento ha preparado una "completa agenda de actividades" que comienza el 24 de noviembre y que se extenderá hasta el 6 de enero de 2026.

"Queremos que Logroño brille con fuerza en Navidad, que se disfrute en la calle, que la ciudad sea más atractiva para todos los ciudadanos, los visitantes y que apoye y dinamice nuestro comercio local. Hemos preparado una oferta amplia, diversa y pensada para todas las edades, para disfrutar en familia y con amigos", ha asegurado la edil.

Rivas ha explicado que "hemos creado una programación transversal, en la que se han implicado muchas áreas municipales con el fin de dinamizar la ciudad, las calles y ofrecer a logroñeses y visitantes diferentes opciones para disfrutar de Logroño en Navidad".

Así, la programación comienza hoy mismo, con Perseido anunciando oficialmente las fiestas en las ludoteca de la ciudad, que, durante esta semana -a lo que se unirá un taller en El Espolón el viernes 28- elaborarán el farolillo navideño, con esas 1.000 unidades previstas, y un photocall.

Uno de los actos principales del programa será precisamente el encendido, el jueves 4 a las 18,30 horas en la Plaza del Mercado, contando con la actuación del Coro Jorbalán de Adoratrices y con un chocolate caliente a todos los asistentes.

La concejala ha detallado que "este año contaremos con casi 1.000 elementos decorativos, incluyendo guirnaldas, cortinas, estalactitas, arcos, motivos de farola, techos decorativos y 7 decoraciones en 3D, superando un millón de puntos LED". Toda la iluminación usará tecnología LED de bajo consumo, "lo que combinará una imagen navideña impactante con criterios de eficiencia energética", ha añadido.

Se instalarán elementos luminosos singulares en distintos puntos de la ciudad: un árbol de Navidad de 14 metros en la Plaza del Mercado; un árbol de 10 metros en la Glorieta; un arco de bienvenida en la Estación de Autobuses y una bola de selfies en la Plaza Escultores Dalmati-Narvaiza y un oso esquiador, un muñeco de nieve y un reno otros espacios de nuestra ciudad, además del gran árbol azul en Gran Vía y el árbol de duelas de barricas usadas creado por la escultora Beatriz Carbonel.

BELÉN MONUMENTAL Y EXPOSICIÓN DE BELENES TRADICIONALES.

Al día siguiente, a las 19 horas en la Plaza del Ayuntamiento, se inaugurará el Belén Monumental -hasta el 6 de enero- y se podrá disfrutar de varios villancicos a cargo de la Escuela Municipal de Música. Al finalizar el recorrido se inaugurará la Exposición de Belenes Tradicionales que este año ocupará la Sala de Usos Múltiples del Consistorio hasta el 5 de enero.

Contará con una superficie aproximada de 2.500 metros cuadrados, 18 construcciones, 60 figuras y no expondrá animales vivos. El recorrido incluirá el 'pozo de los deseos', donde los visitantes podrán depositar monedas destinadas a una causa benéfica. La iluminación del edificio del Ayuntamiento también se realzará, con una estructura de bombillas LED en forma de cascada que simulará un cielo estrellado como fondo del Belén.

Por su parte, Luis Javier Jiménez Vela ha explicado algunas actividades de la asociación, como el pregón de Navidad, el 13 de diciembre en el Auditorio del Ayuntamiento a cargo del escultor y belenista Juan José Quirós y con la actuación del Coro Jorbalán. La entrada es libre, pero se solicitará a los asistentes productos de primera necesidad e higiene personal para la Cocina Económica.

También, el día 14 de diciembre se recibirá en San Bartolomé a La Luz de la Paz que trae cada año el Movimiento Scout Católico desde la gruta de Belén. Tras la ceremonia la luz se llevará al Belén Monumental donde la asociación entregará más luces. Además, el 27 de diciembre a partir se celebrará La Noche del Belén con el reparto de velitas y una chocolatada en la Plaza del Ayuntamiento.

TRENECITO Y MERCADILLOS DE NAVIDAD.

Otra de las novedades que ha citado la concejala de Festejos ha sido el trenecito navideño, que partirá de la Plaza del Ayuntamiento los días 24 y 26 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero. A ello ha sumado los mercadillos de Navidad, ubicados en cinco espacios: Muro de la Mata; Vara de Rey; Glorieta; Portales; y CCR.

Especial relevancia, ha destacado Laura Rivas, se le quiere dar este año a la Plaza de Abastos, que contará con elementos ornamentales navideños no luminosos, con motivos decorativos tradicionales, adornos de gran formato y estructuras navideñas. Además, el 28 de noviembre a las 20,30 horas, este espacio acogerá la presentación en pantalla grande de un video navideño del Coro Bona Cántica que posteriormente ofrecerá un concierto en directo. Igualmente, contará con una ludoteca para los más pequeños, los días 22, 23 y 26 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero.

PROPUESTAS MUSICALES.

La música será otro de los atractivos de estos días, en los que, junto con el Coro Bonacántica, el Coro Jorbalán y la Escuela Municipal de Música, se contará con el Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música, el 21 de diciembre; pasacalles los día 12 y 19 de diciembre en Casco Antiguo y Parque Gallarza, por Escuela Piccolo y Saxo; la Escuela de Canto Jorge Elías actuará el 20 y 27 de diciembre en el Paseo de las Cien Tiendas.

Se suman Nayra y Naiara con dos actuaciones el 24 y 31 de diciembre en la Plaza del Mercado y a la entrada de la calle Portales; el Concierto de Órgano de Año Nuevo en la Concatedral La Redonda el 1 de enero a las 21 horas; Bona Cántica que actuará también el 2 de enero en La Rosaleda; y Assai Piu Música, con una actuación el día 3 en la zona de Avenida Portugal.

Por último, la concejala ha apuntado que Logroño volverá a contar con una fiesta preuvas, de la mano de Los 40 Classic y Los 40 Urban que se celebrará en El Espolón, el 19 de diciembre a las 22 horas "y de la que en breve contaremos más sorpresas".

CABALGATA DE REYES.

La programación concluirá el 5 de enero, con la tradicional llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente al campo de fútbol municipal de Las Gaunas, sobre las 10,30 horas y la cabalgata, a partir de las 19 horas que recorrerá las principales calles de Logroño llevando la magia y la ilusión de la Navidad a toda la ciudad.

La concejala de Festejos ha concluido su intervención agradeciendo el trabajo de todas las unidades municipales implicadas en la organización del programa navideño, así como la colaboración de asociaciones, peñas, y diferentes entidades, "que cada año aportan su esfuerzo para que la magia de la Navidad impregne toda nuestra ciudad".

Por último, ha avanzado que en los próximos días se presentarán distintas actividades, actos y campañas, ampliando la información y ofreciendo más detalles sobre la programación navideña que también llegará a los barrios de la ciudad.