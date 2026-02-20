Logroño guarda silencio por las últimas mujeres asesinadas por violencia de género en una semana "especialmente trágica" - EUROPA PRESS

LOGROÑO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Autoridades regionales y locales han mantenido este viernes un nuevo minuto de silencio tras las últimas confirmaciones de víctimas asesinadas por violencia de género en una semana que está siendo "especialmente trágica", tal y como ha lamentado la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz.

La concentración ha tenido lugar pasadas las 12,00 horas de este viernes frente a la Delegación de Gobierno en virtud del Protocolo de condena y repulsa ante los asesinatos por violencia de género y vicaria. Tras una pancarta en la que se podía leer 'Ni una menos. Basta de violencia contra las mujeres', las autoridades han finalizado el minuto de silencio con un fuerte aplauso en memoria de todas ellas.

En una intervención posterior con los medios de comunicación, la delegada del Gobierno en La Rioja ha destacado que "si hay semanas especialmente lamentables en esta materia, ésta probablemente sea de las que más".

En los últimos días se han tenido que confirmar "tres muertes más a manos de agresores que agreden a sus mujeres, parejas, exparejas, y que las matan". En lo que va de año, "son ya nueve mujeres las que han muerto a manos de sus parejas o exparejas".

ANIMA A DENUNCIAR

Desde la Delegación de Gobierno, afirma, "seguiremos condenando" esta situación y ha hecho un llamamiento a las víctimas a que denuncien recordando también la importancia de contar con los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o del número de teléfono '016' que ofrece información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las formas de violencia de género.

Este número es gratuito, confidencial, opera las 24 horas y no deja rastro en la factura telefónica, aunque se recomienda borrarlo del registro de llamadas.

También ha pedido a la ciudadanía que "ante cualquier mínima razón, motivo que se puede intuir de violencia de género, denuncien para que estas personas puedan recibir el apoyo de las administraciones".

VIOLENCIA VICARIA

La delegada de Gobierno también ha hecho hincapié en la violencia vicaria que se está ejerciendo. "Son ya seis menores en lo que llevamos de año que han quedado huérfanos porque precisamente sus padres, sus progenitores, han acabado con la vida de sus madres".

"Son otras víctimas que también forman parte de un listado lamentable y que nosotros esperamos poder acabar con ello poniendo todos los medios de las administraciones para acabar con esta lacra", ha finalizado.