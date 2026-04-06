Logroño homenajeará el próximo 13 de mayo el centenario del vuelo Madrid-Manila

LOGROÑO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño rendirá homenaje al vuelo Madrid-Manila en el centenario de esta importante efeméride de la aviación mundial que tuvo entre sus protagonistas al logroñés Eduardo González Gallarza.

En el Pleno del 9 de abril está previsto que se apruebe una declaración institucional de reconocimiento a la Escuadrilla Elcano y logro al hacer realidad el vuelo Madrid-Manila en 1926.

Según se recuerda en esta declaración institucional, el 5 de abril de ese año 1926 despegaron del aeródromo de Cuatro Vientos las tres aeronaves Breguet XIX que formaban la Escuadrilla Elcano: la primera, también de nombre 'Elcano', al mando del capitán riojano Eduardo González Gallarza y con el cabo Joaquín Arozamena como mecánico.

La segunda, la 'Magallanes', con el capitán Joaquín Loriga como piloto y el sargento Eugenio Pérez como mecánico y, finalmente, la 'Legazpi', al mando del capitán Rafael Martínez Esteve y con el soldado Pedro Mariano Calvo como mecánico.

Por vicisitudes de muy diversa índole (mecánicas, meteorológicas e incluso sanitarias) solo una de ellas llegó a su destino en Manila, el 13 de mayo de 1926, tras recorrer unos 17.100 kilómetros en 18 etapas.

"Nos encontramos ante una efeméride de gran trascendencia, desarrollada en un periodo histórico en el que la audacia, el valor y el ingenio de los aviadores españoles permitieron avances notables tanto en la técnica aeronáutica como en la apertura y exploración de nuevas rutas aéreas", se destaca en la declaración institucional.

PLACA CONMEMORATIVA

El homenaje a este logro de la aviación mundial culminará el mismo 13 de mayo, fecha en la que se conmemora el centenario de la llegada a Manila del vuelo procedente de Madrid.

Consistirá en la colocación de una placa conmemorativa de esta efeméride en la calle logroñesa que lleva el nombre de González Gallarza.

Nacido en Logroño en 1898, González Gallarza también da su nombre a un parque de la ciudad, y el 'Vuelo Madrid-Manila', a uno de los centros educativos de la capital riojana.