Logroño inicia la elaboración de un Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible y activa una encuesta ciudadana

Europa Press La Rioja
Publicado: sábado, 20 diciembre 2025 11:56
    LOGROÑO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Logroño ha puesto en marcha el proceso de elaboración de su Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES), y ha activado una encuesta ciudadana.

   Tal y como ha informado en nota de prensa, se trata del principal instrumento municipal para definir las estrategias y medidas que permitirán reducir emisiones, mejorar la eficiencia energética y reforzar la adaptación del municipio frente a los impactos del cambio climático.

   El PACES, ha explicado, es un compromiso adquirido por las ciudades adheridas al Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía, y permitirá a Logroño diseñar actuaciones concretas en ámbitos como la movilidad, la edificación, la energía, la gestión del agua o los espacios verdes urbanos.

   El Ayuntamiento impulsa este plan de la mano de CARTIF, Centro Tecnológico de Valladolid, experto en transición energética, sostenibilidad urbana y análisis de vulnerabilidad climática.

   Como primer paso del proceso, el Ayuntamiento ha lanzado una encuesta ciudadana, anónima y online, con el objetivo de conocer la percepción de la población sobre el cambio climático y las prioridades de actuación en la ciudad.

   La consulta incluye preguntas sobre impactos del cambio climático que la ciudadanía ya percibe en Logroño (olas de calor, lluvias intensas, sequías); nivel de preparación de los hogares y del municipio ante estos fenómenos; hábitos relacionados con la energía, la movilidad o el consumo; medidas que la población considera más relevantes para reducir emisiones y mejorar la resiliencia del municipio.

   La encuesta, ha indicado el Ayuntamiento, requiere solo unos minutos para completarse y estará disponible hasta el 15 de enero de 2026.

   El Ayuntamiento ha indicado que continuará trabajando durante los próximos meses en la elaboración del Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible, incorporando el análisis técnico y los resultados de la participación ciudadana.

   Las siguientes fases incluirán talleres temáticos y nuevas oportunidades de implicación para la población. Toda la información actualizada sobre el proceso se publicará en los canales oficiales del Ayuntamiento de Logroño.

