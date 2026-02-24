Logroño instala por primera vez energías renovables en cuatro depósitos de agua potable de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha comenzado las obras para la instalación de energías renovables en cuatro depósitos de agua de la ciudad, con el objetivo de suministrar agua a partir de energías solares y eólicas de origen renovable o natural, no contaminante. Con una inversión de 233.112,30 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, se trata de convertirlos en instalaciones autosuficientes energéticamente, a la vez que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación del aire.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto con los concejales Jesús López y Ángel Andrés, ha visitado esta mañana el depósito de agua potable del Parque de los Enamorados en el que se están instalando paneles fotovoltaicos para reducir el consumo energético y alcanzar un sistema de producción energética autosuficiente, en el marco de las obras de instalación de energías renovables en instalaciones municipales para la eficiencia energética.

Escobar ha comenzado diciendo que "la estrategia circular supone un modelo de ciudad que protege el bienestar de sus habitantes mediante la reducción progresiva de combustibles fósiles en los servicios municipales y el sistema eficiente en el suministro de agua potable, alcanzando cada vez más el máximo grado de autosuficiencia local y de sostenibilidad".

ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

Las obras que han visitado hoy se enmarcan en la mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización del ciclo del agua), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Ayuntamiento va a invertir 233.112,30 euros en unas obras adjudicadas a la empresa ECOTELIA y que cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses. Así, Escobar ha explicado que "se trata de conseguir cuatro instalaciones autosuficientes energéticamente en el suministro del abastecimiento de agua a los ciudadanos, reduciendo notablemente la emisión de gases de efecto invernadero, CO2, para la ciudad y con una continuidad ininterrumpida en el suministro eléctrico, gracias las tres nuevas tecnologías a instalar: solar, eólica y almacenamiento energético".

El Consistorio va a instalar equipos de energías renovables en los cuatro depósitos de elevación de agua de Valdegastea (Parque de Los Enamorados), Mirador del Cortijo, Las Tejeras y La Grajera. Las obras constan de los siguientes equipos y tecnologías "paneles fotovoltaicos en los cuatro depósitos de agua mencionados y generadores de eólicos de turbina vertical en dos de ellos, en El Cortijo y La Grajera", ha informado el primer edil. Asimismo, ha añadido, "se colocarán, en los cuatro depósitos, baterías de acumulación energética y sistemas de gestión energética inteligente, a partir de tecnologías digitales".

Las obras de instalación contemplan, además, "un sistema de control y digitalización del sistema de producción energética y el servicio de suministro de agua, supervisión por control y big data con inteligencia artificial para la producción energética, y se automatizarán los procesos de suministro".

UN SUMINISTRO DE AGUA CONTINUO Y CONTROL INTELIGENTE

El objetivo, a juicio de Escobar, "es conseguir el suministro de agua continuo a partir de energías solares y eólicas, de origen natural, no contaminante". Por medio de estas obras, ha apuntado, "se reducirán notablemente los consumos energéticos de origen fósil gracias a la utilización de energía solar fotovoltaica y eólica, se instala un sistema de producción energética autosuficiente, así como un sistema de almacenamiento energético para los excedentes, con capacidad para funcionar de forma aislada respecto a las redes tradicionales de abastecimiento energético".

Con el nuevo sistema, han explicado, "se elimina la posibilidad de que un posible apagón eléctrico pudiera influir gracias a la instalación de un sistema inteligente de consumo energético, anulando la adquisición de energía de la red eléctrica de distribución". Según los datos del Consistorio, se calcula que, con la descarbonización del sistema de abastecimiento, se evitarán unos 35.000 kilos de CO2 al año y se producirá un ahorro de energía anual de 175.000 KWh, además de un ahorro económico de 33.000 euros anuales.

Cuando estén en funcionamiento estas instalaciones, el consumo de energía se optimiza según la demanda, y la producción de energía se almacenará y se ajustará a la necesidad de agua de cada momento, con un control inteligente y una comunicación constante sobre el estado y rendimiento, enviando datos a la Smart City de Logroño.

ESTRATEGIA LOGROÑO CIRCULAR

Con la estrategia Logroño Circular, nuestra ciudad se convierte en la primera capital española con una estrategia con acciones concretas diseñadas a partir de un estudio de los recursos concretos con los que cuenta la ciudad y de las infraestructuras actuales y futuras para gestionarlas, de forma inteligente y sostenible. Entre ellas, convertirse en la primera capital en espacios verdes por habitante o avanzar hacia el objetivo de ser una ciudad climáticamente neutra.

El alcalde ha señalado que la Estrategia de Ciudad Circular también persigue "crear una ciudad más saludable, sin contaminación del aire, una ciudad en un parque, la primera de España en superficie verde por habitante. Y eso también es ser más saludable porque el bienestar emocional está relacionado, entre otras cosas, con poder pasear por una superficie que cada vez es más verde. Y apostamos por el comercio saludable, de kilómetro cero, que es lo más sostenible".