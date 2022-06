Logroño lidera con Burgos, Pamplona y León un proyecto para la transformación digital turística del Camino de Santiago

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Logroño lidera un proyecto de cooperación intermunicipal, en el que también participan las ciudades de Burgos, León y Pamplona, "para la transformación digital turística del Camino de Santiago como base para mejorar su gestión turística y experiencia viajera", como ha avanzado este jueves la concejala de Turismo del Ayuntamiento logroñés, Esmeralda Campos, en la presentación de este proyecto.

Bajo el título 'Sistema de Inteligencia Urbana del Camino de Santiago', esta iniciativa pretende mejorar la obtención de datos para compartirlos entre las entidades participantes y, de este modo, optimizar la gestión y prestaciones del Camino, haciéndolas más accesibles, eficientes e inteligentes.

Para ello, entre otras actuaciones, las cuatro localidades colocarán redes de sensores para la gestión del aforos, seguridad y sistemas de biometría de accesos.

"Logroño participa en este proyecto de cooperación para mejorar el conocimiento y digitalización en el Camino de Santiago como una acción más del plan estratégico de transformación turística de la ciudad, que cuenta entre sus objetivos con la conversión de nuestro municipio en un destino turístico inteligente y en la regeneración del centro histórico", ha señalado Esmeralda Campos.

En concreto, el Ayuntamiento de Logroño será el coordinador del proyecto y llevará a cabo las labores de liderazgo del consorcio. Del mismo modo, la capital riojana se encargará, entre otros aspectos, del diseño del sistema de tratamiento de datos y de una plataforma de análisis en tiempo real de flujos de tráfico.

"Tenemos ante nosotros la obligación de relanzar y fortalecer el Camino de Santiago tras la pandemia, en todas sus ramas, poniendo en valor la resiliencia para transformar y fortalecer el modelo turístico, adaptándolo a las nuevas necesidades que permitan mejorar la competitividad y afrontar la modernización del Camino al servicio de una mejor experiencia peregrina", ha añadido la concejala de Turismo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Burgos se encargará de diseñar y adquirir una plataforma de gestión de la reputación online, así como un sistema de gestión de rutas turísticas mediante la red de sensores.

El Ayuntamiento de Pamplona, en su caso, definirá un sistema de indicadores turísticos, creará un servicio de generación y contenidos digitales (coordinado entre los cuatro municipios) y realizará la comunicación del proyecto, además de la auditoría y el análisis de cada uno de los procesos, desde el punto de vista jurídico y fiscal.

Y, finalmente, el Ayuntamiento de León diseñará un chatbot de asistencia turística tanto para paneles digitales informativos como para la web.

El proyecto 'Sistema de Inteligencia Urbana del Camino de Santiago' cuenta con un presupuesto de 1.000.000 euros, de los que 352.500 euros corresponden a Logroño; 288.500 a Burgos; 182.500 a León; y 176.500 a Pamplona.

La iniciativa ha sido presentada a la convocatoria de ayudas para la modernización de las entidades locales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, gracias a los fondos europeos Next Generation EU, donde se ha solicitado una ayuda correspondiente al 100% del importe del proyecto.

Campos ha apuntado que "gracias a la oportunidad que ofrece esta convocatoria de ayudas de formar agrupaciones, desde estos cuatro municipios, de tres comunidades autónomas distintas, nos comprometemos a aunar esfuerzos para operar de manera eficaz y responsable en un ejemplo de gobernanza común de este importante recurso turístico".

"Y todo ello para transformar y fortalecer su modelo de gestión y adaptarlo, mediante las nuevas tecnologías, a las demandas de un sector cada vez más digitalizado como el turístico y mejorar la competitividad y la modernización del Camino al servicio de una mejor experiencia peregrina", ha concluido la concejala de Turismo, Esmeralda Campos.

DESTINOS INTELIGENTES.

Las cuatro ciudades que colaboran en este proyecto forman parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, de cuya Comisión Plenaria forma parte Logroño desde hace una semana.

La Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), coordinada por la Secretaría de Estado de Turismo y por SEGITTUR (Sociedad Estatal de la Innovación y las Tecnologías Turísticas), supone un impulso para contribuir a la mejora de la competitividad de los destinos españoles a través de su conversión en destinos turísticos inteligentes.

Entendiendo como tales espacios turísticos innovadores consolidados sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, promueve la accesibilidad universal, facilita la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su experiencia en el destino y mejora la calidad de vida de los residentes.

Constituida el 27 de febrero de 2019, la Red DTI cuenta actualmente con 528 miembros, de los que 370 son miembros titulares (ayuntamientos, diputaciones, cabildos, comarcas, etc.), 66 son miembros instituciones (entes públicos, asociaciones, federaciones, etc.), 89 son colabores (entes privados, empresas, etc.) y 3 observadores internacionales.