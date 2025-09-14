Logroño, el municipio riojano con más familias compitiendo por cada vivienda en alquiler

Archivo - Una persona pasa a un edificio donde hay un cartel de ‘Se alquila'. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Logroño es el municipio riojano con más familias compitiendo por cada vivienda en alquiler, con un total de 37 competidores por cada anuncio en agosto, según un estudio publicado por idealista.

De acuerdo a los datos de este informe, la situación de emergencia en la que está instalado el mercado del alquiler en España ha provocado un aumento desorbitado de la competencia para conseguir una vivienda.

De este modo, se apunta que se ha llegado a superar en el pasado mes de agosto los 100 competidores por anuncio en un total de 24 municipios españoles.

De los 24 municipios españoles donde más de 100 familias compiten por cada vivienda en alquiler, 21 de ellos está en las provincias de Madrid y Barcelona.

La capital de Lanzarote, Arrecife, es el municipio español donde más interesados recibe cada uno de los anuncios que se publican, alcanzando una media de 182 contactos.

El caso de Logroño, con esas 37 familias, supone que es la cuarta localidad por la cola con menos tensión en el interés por cada vivienda de alquiler, de acuerdo con este estudio.