Logroño reafirma su compromiso con infancia y adolescencia con una sociedad que los "escuche, proteja y tenga en cuenta"

Pleno ordinario de noviembre del Ayuntamiento de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión en el pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre, ha reafirmado su con infancia y adolescencia, contando para ello con una sociedad que los "escuche, proteja y tenga en cuenta".

Así se ha puesto de manifiesto en la Declaración Institucional por el Día Mundial de la Infancia 2026, que se celebra el día 20 de noviembre, en esta ocasión bajo el lema #ESTAMOSAQUI. Un texto que, al inicio del pleno, ha leído su presidenta, Leonor González Menorca, y que, al votarse, se ha aprobado con la abstención de VOX.

En la declaración, se recuerda que esta fecha de conmemoración se estableció coincidiendo con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, y que forma parte del ordenamiento jurídico español desde su ratificación por España en 1990, con la autorización de las Cortes Generales, en un año, además, en el que UNICEF cumple 80 años "trabajando por la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación de la infancia en todo el mundo".

"Ocho décadas después de su creación, los avances logrados son innegables, pero persisten importantes desafíos que impiden que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plenamente de sus derechos", se señala en la declaración, añadiendo que "la pobreza infantil, los problemas de salud mental, la violencia, la desigualdad, la exclusión social, los riesgos en el entorno digital o las consecuencias de los conflictos y las emergencias siguen afectando a millones de niños y niñas".

En palabras de González Menorca, el lema de esta jornada "nos recuerda una realidad sencilla pero esencial: los niños, niñas y adolescentes no son únicamente el futuro; son ciudadanos y ciudadanas del presente, están aquí, forman parte de nuestras comunidades y tienen derecho a ser escuchados y tenidos en cuenta en las decisiones que afectan a sus vidas".

En este marco, "las entidades locales desempeñan un papel fundamental para hacer realidad estos derechos", por lo que ha defendido que "desde la proximidad, son capaces de escuchar, acompañar, proteger y generar oportunidades para la infancia y adolescencia", subrayando además que "son también el espacio donde los derechos se hacen tangibles en la vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes".

Por ello, el Ayuntamiento de Logroño reunido en pleno con motivo del Día Mundial de la Infancia 2026, acuerda "reafirmar su compromiso con los derechos de la infancia y con su consideración como prioridad en las políticas locales".

También "reconocer el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a expresar libremente sus opiniones y a que estas sean tenidas en cuenta en los asuntos que les afectan, reforzando los espacios de participación infantil y adolescente existentes en el municipio".

En tercer lugar, "recibir, escuchar y estudiar las propuestas, recomendaciones y demandas formuladas por los órganos y espacios de participación infantil y adolescente del municipio con motivo del Día Mundial de la Infancia".

En particular, "las propuestas presentadas por los niños, niñas y adolescentes en el marco de la actividad #EstamosAquí formarán parte de la documentación trasladada al pleno municipal o al órgano que corresponda y serán objeto de estudio y respuesta por parte de nuestra entidad local.

Asimismo, "se promoverán mecanismos de devolución que permitan a los niños, niñas y adolescentes conocer cómo se han tenido en cuenta sus aportaciones y qué actuaciones se derivan de ellas".

Como cuarto acuerdo, "impulsar políticas y actuaciones locales orientadas a reducir las desigualdades que afectan a la infancia y adolescencia, prestando especial atención a quienes enfrentan situaciones de pobreza, exclusión social, discriminación, violencia o cualquier otra circunstancia de vulnerabilidad".

Igualmente, "promover entornos seguros, saludables, inclusivos y protectores para todos los niños, niñas y adolescentes, favoreciendo su bienestar físico, emocional y social, así como su protección en los entornos digitales y presenciales".

En sexto lugar, "reforzar la perspectiva de infancia y adolescencia en la planificación, diseño y evaluación de las políticas municipales, considerando el impacto que las decisiones locales tienen sobre sus derechos y bienestar, y focalizando recursos y esfuerzos en conseguir más y mejores resultados para la infancia".

Se suma "comprometerse en la defensa y cooperación con aquellos niños y niñas que sufren violaciones de sus derechos en cualquier parte del mundo" y "sumarse a la conmemoración del Día Mundial de la Infancia bajo el lema #EstamosAquí, haciendo visible el compromiso de nuestra entidad local con los derechos de la infancia y con la escucha activa de las propuestas elaboradas por los niños, niñas y adolescentes".

Tal como figura en el texto leído en pleno, "hoy queremos recordar que los derechos de la infancia son universales y que ningún niño, niña o adolescente debería ver limitado su ejercicio por el lugar donde vive, su origen, su situación económica, una discapacidad o cualquier otra circunstancia".

Y se añade que "queremos reconocer también a los niños, niñas y adolescentes como parte activa de nuestra comunidad, con ideas, propuestas y capacidad para contribuir a mejorar nuestro municipio, porque están aquí, porque sus opiniones importan, porque sus derechos deben cumplirse, aquí y en cualquier Iugar del mundo".

"Y porque construir localidades mejores para la infancia es hacerlas mejores para todas las personas. De esta manera el Ayuntamiento de Logroño reafirma su compromiso con la infancia y adolescencia y con una sociedad que escuche, proteja y tenga en cuenta a todos los niños, niñas y adolescentes. Estamos aquí. Os escuchamos. Actuamos", ha concluido la declaración.