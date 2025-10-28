LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Logroño recordará en Todos los Santos a los que ya no están con un Árbol del Recuerdo en el cementerio, según ha asegurado este martes la concejala delegada del Área de Cementerios, Laura Rivas.

De este modo, con motivo del Día de Todos los Santos, el Cementerio de Logroño será el escenario de esta actividad especial para honrar la memoria de quienes ya no están con nosotros.

En este sentido, Laura Rivas ha subrayado que "queremos crear el Árbol del Recuerdo, un espacio dedicado a la memoria y al cariño que sentimos por nuestros seres queridos que han partido, para compartir un momento de reflexión y homenaje".

La iniciativa está abierta a toda la ciudadanía: se trata de construir juntos un árbol lleno de mensajes, donde cada palabra, cada recuerdo, aporte su granito de amor y nostalgia.

Para participar es necesario: acercarse al cementerio y toma una tarjeta y un bolígrafo; escribir un mensaje en honor a esa persona especial y colgar la tarjeta en el Árbol del Recuerdo.