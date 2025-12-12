Logroño recuerda y rinde homenaje en silencio a todas las víctimas de este año de la violencia machista

Logroño guarda un minuto de silencio por todas las víctimas de este año de la violencia machista - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Logroño ha guardado este mediodía un minuto de silencio en homenaje y recuerdo de todas las víctimas de este año de la violencia machista. Ha sido en el transcurso de la habitual concentración contra la violencia de género que, cada primer viernes de mes, se organiza en la Plaza del Ayuntamiento de la capital riojana.

Un evento encabezado hoy por el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, entre otros responsables de fuerzas políticas regionales y municipales, y también de colectivos sociales, como La Rioja Sin Barreras, protagonista de la lectura del manifiesto, o componentes del Consejo de Mayores.

Como ha reseñado en su intervención inicial la concejala de Igualdad Celia Sanz, "si es importante que estemos hoy aquí, es porque hemos decidido que vamos a cerrar esta última concentración del año con un minuto de silencio porque nos parece relevante que hoy alcemos la voz por el número de mujeres que han fallecido este año a mano de sus parejas o exparejas".

"Son -ha recordado- un total de 46 mujeres, 4 de ellas en los últimos días. Son cifras que no solamente son eso sino que detrás hay mujeres con nombre y apellidos. Mujeres que eran madres, que eran hijas, que eran compañeras de trabajo, que eran amigas. Y creo que hoy tenemos que manifestar nuestra condena hacia estos asesinatos y también nuestro apoyo a todas las víctimas y a sus familiares".

Tras el minuto de silencio, roto al finalizar por los fuertes aplausos de todos los asistentes, ha tomado la palabra María Cruz Cabello, presidenta de La Rioja Sin Barreras, quien ha subrayado que, desde este colectivo, "queremos recordar que la violencia machista no es un problema aislado, es una vulneración de derechos que atraviesa a toda la sociedad".

Ha hecho especial hincapié en que "cuando se habla de mujeres con discapacidad, la violencia se multiplica, hablamos de dependencia de cuidados, aislamiento, falta de accesibilidad a recursos o la idea todavía presente de que nuestras voces valen menos".

"Muchas mujeres con discapacidad se encuentran con agresiones invisibilizadas, control de la movilidad, manipulación de ayudas técnicas, uso de sus cuerpos como pretexto de dominación o la amenaza constante de quién te va a cuidar si no estoy yo. Eso también es violencia", ha subrayado.

Por eso, ha dicho, "hoy reclamamos igualdad real accesible y sin excusas, reclamamos que todas las mujeres con y sin discapacidad puedan vivir libres seguras y con la garantía de que sus denuncias serán escuchadas".

Y ha finalizado afirmando que "la violencia machista se combate desde la acción colectiva, la conciencia social y la responsabilidad de cada integrante de la ciudadanía", por lo que ha emplazado a que "sigamos trabajando para que ninguna mujer se quede atrás".