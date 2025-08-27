Logroño refuerza la seguridad: 51 cámaras estarán instaladas en puntos clave antes de fin de año

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Logroño contará para final de este año con un total de 51 cámaras de seguridad que se van a colocar en diversos emplazamientos distribuidos por toda la ciudad. En este sentido, el Ayuntamiento, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado ya la instalación de los 21 primeros dispositivos, con sus correspondientes ubicaciones, que se prevé que estén listos ya para finales de noviembre.

Como ha señalado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, con el objetivo de incrementar la vigilancia sobre comportamientos incívicos, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación para el desarrollo y la implementación de un gemelo digital de cámaras inteligentes, dotado con una cuantía de 412.545,28 euros.

Además del desarrollo de diferentes simulaciones preventivas mediante inteligencia artificial, se creará un software que integrará las cámaras de seguridad urbanas actuales y 21 nuevos dispositivos inteligentes que se instalarán en cuatro espacios.

En concreto, se instalarán cuatro en el entorno de la Biblioteca Rafael Azcona para la prevención de pintadas vandálicas; seis en el torno del Puente de Piedra y la pasarela peatonal sobre el Ebro para vigilar comportamientos anómalos; diez irán en el Polígono Industrial Las Cañas; y una más estará a gran altura, ubicada en la Torre de Logroño, que rotará 360º para controlar diferentes fenómenos como los meteorológicos o los posibles incendios, entre otros.

Las primeras cámaras de seguridad estarán instaladas a finales del mes de noviembre, mientras que todo el conjunto estará plenamente operativo antes del 31 de diciembre.

Esta actuación, como ha recordado Sanz, forma parte del Proyecto Retech de Gemelos Digitales, dotado con un total de 6,8 millones de fondos europeos, cuyo objetivo es impulsar la gestión de servicios públicos mediante inteligencia artificial, "precisamente para garantizar en este caso incidir contra comportamientos incívicos".

"Lo que se pretende es garantizar la seguridad en Logroño y todo ello se ha hecho de conformidad a los informes técnicos e informes incluso de Policía que señalaban aquellas zonas que pudieran resultar conflictivas precisamente para intentar paliar esas situaciones de inseguridad o esas situaciones que se producen de comportamientos incívicos", ha apuntado la portavoz.

Sanz ha detallado que, en la Junta de hoy "hemos aprobado ese paquete de 21 cámaras, pero se está trabajando ya y en las próximas Juntas, no les puedo decir si será la semana que viene o la siguiente, vendrá otro paquete con otras 30 cámaras que sí que estarán ubicadas también en entornos como puede ser el Casco Antiguo, con idea de garantizar esa seguridad".

Ha explicado que "la diferencia es que estas cámaras que hemos aprobado hoy, y por eso tienen una tramitación diferente, se aprueban con fondos europeos, con esos 6,8 millones por los que está financiado el proyecto Retech y el resto, el otro paquete, que también es de vital importancia y llegará en los próximos días, es la que se va a cubrir con financiación propia dentro de este Ayuntamiento".

En todo caso, este segundo paquete "va a utilizar el sistema software que ya queda aprobado con esta instalación del proyecto Retech, era necesaria la instalación de estas primeras cámaras, que es la que lleva el núcleo de ese software, para que luego se vayan incorporando y suministrando diferentes dispositivos por el resto de la ciudad".

NUEVAS ACTUACIONES DEL PROYECTO RETECH DE GEMELOS DIGITALES.

Además del proyecto anterior, la Junta de Gobierno Local ha aprobado dos nuevos expedientes de contratación, también incluidos en el Proyecto Retech de Gemelos Digitales.

El primero, dotado con 205.483,43 euros, hace referencia al desarrollo e implementación de un gemelo digital de tráfico rodado; mientras que el segundo, con una dotación de 156.185,52 euros, se centra en el diseño de un gemelo digital para los ecosistemas de emprendimiento e innovación.

Ambos proyectos, que desglosan sus importes en seis anualidades (del año 2025 al 2030, ambos inclusive), iniciarán sus procesos de licitación en los próximos días.

El Proyecto Retech de Gemelos Digitales es colaborativo y cuenta con la participación de cinco comunidades autónomas (La Rioja, Navarra, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura), cada una desarrollando sus propios Gemelos Digitales.

En cualquier caso, como ha recordado Celia Sanz, "la coordinación general, la gobernanza y el almacenamiento de datos de la iniciativa recae en el Ayuntamiento de Logroño tras la delegación de la Comunidad Autónoma de La Rioja".

Este proyecto, que cuenta con una financiación para Logroño de 6,8 millones de euros gracias al apoyo de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, creará un ecosistema de innovación para empresas tecnológicas, especialmente startups y pymes, en áreas como riego inteligente, movilidad y eficiencia energética.