Logroño registró en 2021 un total de 1.118 accidentes de tráfico, de los que 78 fueron atropellos

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Logroño registró a lo largo del año pasado un total de 1.118 accidentes de tráfico, de los que 78 fueron atropellos. Unas cifras que, como ha apuntado este jueves la concejala de Convivencia, Eva Tobías, suponen "un regreso a una relativa normalidad" tras los datos que se dieron en 2020, "marcados por la pandemia y la reducción de la movilidad".

Tobías ha dado cuenta esta mañana del Balance de los Atestados elaborado por la Jefatura de la Policía Local logroñesa, junto con el inspector de este cuerpo Pedro Merino. Unos datos "desafortunadamente superiores a los de 2020, que no fue un año normal, pero que, comparados con años anteriores a la pandemia, suponen una reducción de accidentes".

Un descenso en el número de siniestros "que habrá que ver si es puntual o si se ha debido a que las medidas que se han ido poniendo en marcha están dando sus frutos". Entre ellas, la concejala ha destacado la limitación de la velocidad a 30 kilómetros por hora en varias vías urbanas "que definitivamente contribuye a que haya menos accidentes".

Con respecto a las cifras, Tobías ha apuntado que hubo en 2021 en la ciudad un total de 1.118 accidentes, de los que 278 tuvieron víctimas, 840 fueron de daños materiales, y 78 fueron atropellos, con 85 víctimas. El número total de siniestros fue un 35% mayor que el del 2020, cuando hubo 827 accidentes.

Sin embargo, las cifras mejoran los 1.478 sucesos de 2019; 1.472 de 2018; y los 1.575 que hubo en el año 2016, es decir, que "los datos mejoran respecto a los años anteriores a la pandemia", aunque, para la edil, "cualquier accidente o atropello que se produzca en la ciudad sigue siendo un mal dato, por lo que hay que seguir trabajando".

LA FALTA DE ATENCIÓN, LA PRINCIPAL CAUSA.

Merino ha detallado más las cifras, al señalar que, del total de víctimas registradas en los accidentes, el año pasado hubo un fallecido, que fue un conductor. Igualmente, otras víctimas 197 fueron conductores accidentados, por 43 pasajeros.

Como ha apuntado, "en 2020 no hubo fallecidos, pero sobre años anteriores, por ejemplo, 2016, había 3 ó 4 fallecidos, las cifras son mejores" y ha puesto como objetivo "reducir la siniestralidad al 50% para el año 2030, y al 0% en el 2050".

Los peores meses en cuanto a número de accidentes fueron el año pasado octubre, con 132, seguido de mayo, noviembre y marzo. Sobre los días de más siniestros, son los lunes, jueves y viernes, y, respecto a las horas, la mayoría de los accidentes tuvieron lugar entre las 11 y las 16 horas. Todo, ha señalado, "en los momentos de más actividad".

Las calles en las que han ocurrido más accidentes han sido las habituales: Salustiáno Olózaga, Chile, Avenida de la Paz, Avenida de Madrid, Murrieta, Gonzalo de Berceo, Portillejo, Avenida de la Solidaridad, Gran Vía, Vara de Rey, Duques de Nájera y Huesca.

En cuanto a los atropellos, en Murrieta y en Duques de Nájera se registraron cinco en cada una de ellas, mientras que Carmen Medrano tuvo 4; en Avenida de la Paz, Gonzalo de Berceo y Portillejo, hubo tres; y en Avenida de la Sierra, el cruce de Pérez Galdós con Labradores, República Argentina y Cantabria, dos.

Los accidentes se produjeron en su mayoría por la falta de atención en la conducción (463); 103 se produjeron sin que se hubiera cometido ninguna infracción; por no mantener intervalo de seguridad (78), por circular hacia atrás sin precaución (74); por no cumplir la señal de 'Ceda el paso' (60), por no respetar la prioridad (56) y por no respetar la prioridad en el cambio de carril (42).

Es reseñable conocer también que en los accidentes que se han registrado, en 1.660 se han visto involucrados turismos, 85 furgonetas, 78 motocicletas, 52 bicicletas, 38 camiones, 33 ciclomotores y 31 autobuses.

Esa principal causa de los accidentes, "en más de 400", como ha reseñado el responsable policial, que es la falta de atención, "hace que tengamos que incidir en ello". Especialmente, ha abogado Merino, entre otras campañas que se desarrollan por parte de la Policía Local, "mediante trabajo en la educación vial y en la concienciación del respeto a las normas".

REFUERZO.

Eva Tobías ha apuntado que, durante el año pasado, la Policía Local ha reforzado la Unidad de Tráfico, contando con dos agentes más en Atestados, cuatro motoristas más y tres policías más también para el servicio de la grúa. También ha destacado la mejora en medios, "y ya se realiza una geolocalización de los accidentes en Logroño para estudiar el mapa sobre dónde se producen y tomar decisiones".

A ello ha sumado la edil, "la importancia de la formación" en todos los aspectos, destacando sobre todo que 20 agentes se formaron en la escuela de la Guardia Civil de Tráfico en Mérida, de la que ha dicho que es "un referente".

"Vamos poniendo medidas con responsabilidad y prudencia", ha señalado Tobías, quien ha recordado actuaciones como la mejora en los itinerarios peatonales o la instalación de reductores de velocidad "como los aprobados ayer mismo en Junta de Gobierno", para lograr "más seguridad y menos siniestros".

Y, como prioridades, la concejala ha subrayado, en primer término, "lograr 'cero víctimas' en vías urbanas, recordemos que, hace nada, hubo una víctima mortal por atropello, es inaceptable, nos debe interpelar a seguir trabajando".

En segundo lugar, ha apuntado "mejorar la seguridad vial en lo relacionado con los pasos de peatones, incidiendo también en la visibilidad, para lo que hemos sustituido muchos aparcamientos por aparcamotos y aparcabicis".

Y, por último, ha señalado las actuaciones para mejorar la seguridad vial en los entornos escolares, "ya hemos actuado en una veintena de colegios, con zonas pacificadas y otras medidas, ahora mismo, por ejemplo, se está actuando en Los Boscos".

A todo ello, ha unido el inspector Merino otras cuestiones, como las mejoras en los radares, con un nuevo radar láser que se une a los dos cedidos por la DGT, las mejoras en controles de alcoholemia o de drogas, los dos vehículos no rotulados que incidirán en los casos de falta de atención al volante o, incluso, la pendiente mejora de la uniformidad para los agentes.

"Sobre todo -ha concluido Eva Tobías- queremos hacer hincapié en la reducción de la velocidad en las vías urbanas. Queremos una movilidad segura y sostenible, en la que se dé una buena convivencia entre todas las formas de transporte, con un reparto justo del espacio público y con la Policía Local como elemento esencial para todo se vaya desarrollando como debe ser".