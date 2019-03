Logroño registró el año pasado un 6% menos de accidentes de tráfico y un 14% menos de atropellos

Publicado 11/03/2019 13:03:36 CET

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Logroño registró en el pasado año un 6 por ciento menos de accidentes de tráfico, pasando de 1.568 en 2017 a 1.472 en 2018, así como una reducción en los atropellos de un 14 por ciento, de 126 a 109. Son los principales datos, "razonablemente satisfactorios", de los que ha dado cuenta este lunes el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Sainz, extraídos de la Memoria de Policía Local 2018.

En concreto, como ha detallado el edil en rueda de prensa, el pasado año bajaron "sensiblemente" el número de accidentes, "hasta un 6%, desde los 1.568 en 2017 a los 1.472 registrados en 2018, en total 96 accidentes menos", con lo que "es el segundo año consecutivo con bajada de accidentes". También baja "hasta en un 14% el numero de atropellos, de 126 en 2017 a 109 en 2018, 17 menos".

Sainz ha recalcado que "se mantiene la cifra de cero fallecidos como en 2017", a lo que ha sumado que "también se ha reducido en un 3% el número de víctimas registradas de forma global en estos accidentes, con 492 heridos en el 2018, por 504 en el año anterior".

Descienden también los accidentes con motos o ciclomotores en un 26,5%, que bajan de 121 en 2017 a 89 en 2018, aunque la excepción, como ha apuntado el concejal, es que "ha subido el numero de accidentes en bicicleta en 7 más, pasando de 65 a 72 en 2018, un 11% más".

"En conjunto -ha recalcado Miguel Sainz-, y con total objetividad, la valoración es positiva, ya que la tendencia de 2018 es a la baja en todos los indicadores, pese al constatado incremento del parque móvil en 2018, con 2.500 vehículos a motor mas circulando por Logroño".

En este sentido, el concejal ha subrayado que "contando con 2.500 vehículos más circulando, hasta alcanzar la cifra récord de 88.500 en laciudad, el hecho de que los atropellos bajen un 14% y los accidentes un 6% es una buena noticia y un claro reflejo de que nuestra seguridad vial mejora, puede y debe seguir mejorando".

CONCIENCIACIÓN.

El concejal de Seguridad Ciudadana ha insistido en que "pese a la reducción de accidentes y atropellos, somos ambiciosos, no nos conformamos con estas cifras, hay que reducirlas".

Sáinz ha manifestado que "la clave para reducir accidentes reside no sólo en el trabajo y acierto de las administraciones, sino también, y sobre todo, en el grado de concienciación y responsabilidad del primero al último de los conductores y peatones".

Así, ha apuntado que "una media del 40% de los accidentes se deben exclusivamente a la falta de atención, la relajación o falta de concentración de los implicados en el accidente".

En concreto, en la Memoria de Accidentes 2018 realizada por la Policía Local de Logroño se constata que de esos 1.472 accidentes la mayoría fueron causados por una falta de atención a la circulación, con 559 sucesos, un 37%.

Además, se contabilizaron 130 accidentes, un 8%, por no mantener la distancia de seguridad; provocados por un cambio de carril inadecuado, 85, un 5,4%; por dar marcha atrás de forma indebida, 97, un 5,8%; por no respetar prioridad en cruces y rotondas, 69, un 4,4%; por no respetar el ceda al paso, 50 accidentes, lo que supone el 3% del total.

Y el resto de sucesos, como ha señalado el concejal, han sido ocasionados por otros motivos, destacando que las drogas o el alcohol sólo se apreció como causa en el 2,5%, es decir en 27 accidentes, y la velocidad excesiva tan solo intervino en 8 accidentes (0,5%).

LOS ATROPELLOS DESCIENDEN.

Especialmente relevante ha considerado Miguel Sainz que "tras 4 años consecutivos con la cifra de atropellos estabilizada en 127 ó 126 al año de media, medias lejanas de los hasta 150 atropellados contabilizados en 2011, los atropellos se reducen en 2018 a 109, 17 menos que en 2017".

A ello ha unido que, en estos 109 atropellos de 2018, no resultó fallecido ningún peatón y se produjeron un total de 117 heridos. Sólo en 15 de estos atropellos se apreció exclusiva responsabilidad en el peatón por no utilizar el paso de peatones o cruzar o irrumpir en la calzada repentinamente.

Las calles con mayor número de atropellos en 2018 son Gonzalo de Berceo (6), Avenida Club Deportivo (5), Avda de La Paz (3), Vara del Rey (3), Gran Vía (3), Carmen Medrano (3), Duques de Nájera (3), Marqués de Murrieta (3), Avenida de Colón (3) y Avenida de Burgos (3).

Sólo Avenida de la Paz figuraba entre las calles con más atropellos en 2017 con hasta 8, pero en 2018 se cerró con 3, cinco menos. Los 74 atropellos restantes de 2018 se dispersan entre 71 calles de la ciudad, en su mayor parte con sólo un atropello.

Las calles con mayor número de atropellos en 2017 fueron Avenida de La Paz (8), Madre de Dios (4), República Argentina (3), Salustiano Olózaga (3) y Avenida de Zaragoza (3).

Por otro lado, las calles que han registrado un mayor número de accidentes con víctimas en 2018, son los tramos de la A-13 entre Piqueras y Soto Galo (14) y de la LO-20 entre Piqueras y Avda Madrid (11), la calle Chile (14), Duques de Nájera (15), Gran Vía (11), L0-20 cruce con Chile (8) y Piqueras (8).

Tomando como referencia el número de accidentes totales, con o sin víctimas, es decir sumando los accidentes con solo daños materiales y personales, las calles mas problemáticas son Clavijo (12), El Norte (12) Estacionamiento CC Berceo (12), Madre de Dios (12), circunvalación con Chile (12), cruce Chile con Salustiano Olózaga (11).