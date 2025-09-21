Logroño se suma al Día Mundial Sin Coche con la gratuidad de los autobuses urbanos y de Bicilog este lunes

LOGROÑO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este lunes, 22 de septiembre, con motivo del Día Mundial Sin Coche, el servicio de autobuses urbanos de Logroño será gratuito durante toda la jornada en su horario diurno (exceptuando las líneas búho).

Además, el sistema municipal de préstamo de bicicletas, Bicilog, ofrecerá a todos los usuarios registrados su servicio sin coste en períodos continuados de un máximo de 30 minutos.

El Día Mundial Sin Coche se celebrará en Logroño con estas dos medidas que pretenden sensibilizar a la población sobre la importancia de reivindicar un modelo urbano más sostenible.

Por lo que respecta al servicio de autobús urbano de Logroño, éste será gratuito en su horario diurno (es decir, exceptuando las líneas búho) el lunes día 22 de septiembre.

Con esta medida, se busca fomentar el uso del transporte público como alternativa al vehículo privado en una jornada en la que el programa festivo con motivo de la celebración de San Mateo recoge múltiples actividades en diversos puntos de la ciudad.

En el caso de Bicilog, podrán beneficiarse tanto los usuarios ya registrados como los nuevos, si bien éstos últimos deberán darse de alta previamente en el servicio, abonando un euro en concepto de gestión del registro.

El bono gratuito con motivo del Día Mundial sin coche permitirá el uso de bicicletas tanto convencionales como eléctricas en períodos continuados de un máximo de 30 minutos. Será personal e intransferible, y deberá utilizarse siguiendo el procedimiento habitual de recogida y devolución de bicicletas en los puestos físicos y virtuales del sistema.