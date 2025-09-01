'Logroño Verde' Inicia Desde Hoy La Conservación Y Mantenimiento De Espacios Verdes Y Mobiliario Urbano De La Ciudad - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

El Ayuntamiento adjudicó en marzo el nuevo servicio por un precio anual de 6,26 millones, más de 25 millones en los cuatro años de contrato

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Comienza una nueva etapa en la conservación y mantenimiento en las infraestructuras verdes y elementos de mobiliario urbano de Logroño, que a partir de este lunes, y para los próximos cuatro años, gestionará 'Logroño Verde' (UTE Enviser Servicios Medioambientales, S.A.U. - Agua y Jardín).

El Ayuntamiento de Logroño adjudicó en marzo el nuevo contrato, por un coste total de 25.069.786,53 euros, que aplica criterios de circularidad con carácter integral y supone la renovación completa de maquinaria, técnicas de digitalización e inteligencia artificial, gestión y control de los elementos vegetales con tecnología puntera y revisión y control del mobiliario urbano con máximas garantías de seguridad en el uso.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y varios concejales del equipo de Gobierno municipal, han presentado esta mañana en el parque de La Ribera a los profesionales y maquinaria de la empresa que desde hoy inicia las labores de conservación y mantenimiento en las infraestructuras verdes y elementos de mobiliario urbano de Logroño, en uno de los contratos de mayor cuantía del Ayuntamiento.

Escobar ha destacado la "notable mejora" que va a suponer el nuevo contrato para la ciudad. "Entre las medidas más relevantes en recursos humanos y materiales, podemos destacar que se han subrogado a los cien trabajadores y el impulso que se le da a la electrificación de todos los vehículos que lo permitían", ha asegurado el primer edil.

El precio total año del servicio que entra en funcionamiento es de 6.267.446,63 euros IVA incluido por cuatro años, lo que supone un total de 25.069.786,53 euros. Una de las dos empresas de la UTE, Agua y Jardín, es local, lo que refuerza el perfecto conocimiento de las infraestructuras que se mantienen, así como un mayor compromiso con la ciudad.

Este nuevo contrato supone, además de la optimización de las labores contratadas, un importante ahorro anual de algo más de un millón de euros al año, lo que representa más de cuatro millones en el período contractual.

LOGROÑO, A LA CABEZA DE LAS CAPITALES CON MÁS ESPACIOS VERDES.

Con el progresivo incremento de zonas verdes, el horizonte con el que trabaja el Ayuntamiento va a suponer que, "con una superficie de 32 m2 de espacios verdes por habitante, Logroño se sitúe a la cabeza de las capitales españolas en este ámbito", ha explicado el alcalde.

"Dichos espacios, así como el arbolado, zonas arbustivas, setos, jardineras ornamentales, fuentes y mobiliario urbano asociado, van a contar a partir de hoy con un nuevo contrato para la gestión de su conservación y mantenimiento", ha señalado.

Escobar ha destacado que "el nuevo servicio implica un avance significativo, tanto en términos cuantitativos hacia un anillo verde de 25 kilómetros que rodee la ciudad, como en términos cualitativos de la gestión de los mismos, con la aplicación de criterios de circularidad con carácter integral".

El alcalde ha señalado diversos aspectos de la puesta en marcha del servicio, como son, "la eficiencia energética, con la reducción de consumo de energía y emisiones de carbono, mediante nuevos sistemas de consumo del agua para riego".

Otro de los factores "es que la empresa adjudicataria ha sustituido y renovado toda la maquinaria, unos 60 vehículos en total, incluyendo la electrificación en los vehículos que lo permitían, y aplicación de energías renovables, gas natural licuado (GNL), todos ellos métodos sostenibles para reducir el consumo de energía, las emisiones de gases de efecto invernadero y el ruido producido por la maquinaria".

El servicio incluye, además, ha proseguido el alcalde, "la digitalización gracias a la aplicación de técnicas y sistemas de control, además de una nueva plataforma de control de los riegos de los parques, que integrará las 3 plataformas existentes y que incorpora inteligencia artificial en la gestión de trabajos de conservación y de riegos para reducir el consumo de agua, energía y recursos naturales o materiales de aplicación por la reutilización o reciclado".

Respecto al personal, "todos los recursos humanos, unas cien personas, han quedado integrados en el nuevo contrato", ha añadido el primer edil, quien ha destacado que "el contrato incorpora, como novedad, el mantenimiento de las zonas de esparcimiento canino y huertos de ocio, que no se encontraban incluidos en el contrato anterior".

Uno de los elementos diferenciadores en la organización será la presencia de los jardineros de barrio, equipos que buscan aumentar la frecuencia de labores y sensibilización del ciudadano en aquellas zonas verdes sensibles y singulares de la ciudad.

SOSTENIBILIDAD Y RESPETO A LA BIODIVERSIDAD.

"Las plagas en los espacios objeto del contrato se resolverán por medio de lucha biológica y no química", ha indicado el alcalde.

Respecto a la biodiversidad, Escobar ha reseñado que "la conservación incluirá la preservación y diversificación de especies de los elementos vegetales y animales, incluyendo técnicas de alojamiento, como cajas nido de aves, hoteles de insectos para polinización en espacios que así se aconsejen y arbolado adecuado a las condiciones ambientales y urbanas de la ciudad".

Asimismo, según sus palabras, "han primado criterios de la Estrategia Logroño Circular como la recirculación de los restos de podas y siegas para que una vez compostados vuelvan a los jardines en forma de abono o de compost o de mulch para las plantas".

También, ha dicho, "en materiales del mobiliario y siempre que se cumplan las normas en materia de seguridad de uso, se podrán reciclar los materiales y, por supuesto, el reaprovechamiento de las aguas excedentarias de procesos de potabilización".

El contrato de zonas verdes debía haberse actualizado en 2018, pero desde marzo de ese año había quedado estancado con sucesivas medidas cautelares. En consecuencia, con este salto cualitativo y cuantitativo en materia de conservación de parques, jardines y mobiliario urbano, la ciudad de Logroño se coloca, a la vanguardia nacional en este ámbito.