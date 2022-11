Logroño vuelve a celebrar el ciclo 'Logroño Referente. Conversaciones con...' los días 16 y 17 de noviembre

LOGROÑO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, a través de la Concejalía de Igualdad, vuelve a celebrar una edición más de 'Logroño Referente. Conversaciones con...' que este año se celebra los días 16 y 17 de noviembre en el Laboratorio Feminista.

La primera sesión de esta III edición de 'Logroño Referente' se desarrollará el próximo miércoles 16 de noviembre, de 18,00 a 20,00 horas, con la intervención de la periodista y escritora Carolina Pecharromán y la presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), Mª Teresa Paramio Nieto.

Carolina Pecharromán es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, especializada en historia de las mujeres. En la actualidad es editora de Igualdad de los servicios informativos de TVE, coordina el Portal de Igualdad 'RTVE igualdad' y dirige el programa de TV 'Objetivo Igualdad', pionero en la televisión en España, que busca desmontar los estereotipos sexistas y dar visibilidad a las mujeres. Está especializada en información internacional y con perspectiva de género.

Ha sido subdirectora del Área de Información Internacional de los servicios informativos de TVE. Como escritora, ha publicado la novela 'Ocho caballos, cuarenta hombres' y participa en el libro colectivo de relatos 'Nietas de la Memoria'.

Por su parte, María Teresa Paramio Nieto es doctora en Veterinaria, catedrática de Producción Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) con docencia en la Facultad de Veterinaria y especialista en reproducción animal.

Ha ejercido diversos cargos de gestión universitaria (vicedecana de estudios, directora de departamento, delegada del rector para la formación continua) y desde junio del 2016 es adjunta al vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UAB.

Es la presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), una organización no gubernamental, de ámbito estatal, integrada por investigadoras y tecnólogas de variadas disciplinas que desarrollan su labor investigadora, tecnológica, o de gestión de la ciencia en organismos y centros de investigación españoles públicos y privados. Su campaña 'No more Matildas' ha sido muy aplaudida y ha contribuido a la visibilización de las mujeres científicas.

Al día siguiente, el jueves 17, de 18,00 a 20,00 horas, se cierra el ciclo 'Logroño Referente' con la participación de la arquitecta Isabela Velázquez Valoria, con una ponencia práctica sobre Urbanismo feminista.

Isabela Velázquez Valoria estudió arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. Ha trabajado como urbanista en la administración y en la consultoría. Gran parte de su experiencia profesional se centra en integrar los enfoques sociales y ambientales en proyectos técnicos innovadores de urbanismo, movilidad, medio ambiente urbano, planificación participativa de la ciudad y el territorio. Ha sido una de las pioneras en España en estudiar el urbanismo con perspectiva de género.

El II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de la ciudad de Logroño incorpora medidas de impulso y planificación en materia de urbanismo, en clave feminista, para tener en cuenta el ámbito reproductivo (necesidades del cuidado) y la visibilización de la contribución de las mujeres a través del nombramiento de los espacios públicos.

La entrada al ciclo 'Logroño Referente' es libre, pero es necesario inscribirse, a través del correo: igualdad@logrono.es o en el teléfono 941 277023.