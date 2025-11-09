Lorenzo Silva y Juan Carlos Galindo participarán este lunes en 'Cuéntalo'

LOGROÑO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Lorenzo Silva, uno de los grandes referentes de la narrativa contemporánea española con numerosas novelas, muchas de ellas de género policíaco, participará en la tercera conversación de Cuéntalo este lunes junto al escritor Juan Carlos Galindo, periodista cultural y autor de novela negra. La cita será a las 19,00 horas en el Auditorio Municipal.

Bajo el título 'El arte de ocultar los autores', moderados por la también escritora Azahara Alonso, analizarán cómo se construye el relato del crimen y de qué manera la narrativa de novela negra y policíaca permite, además de plantear un caso concreto, explorar la ambigüedad, sombras y aristas de la condición humana.

Con El alquimista impaciente Lorenzo Silva obtuvo el Premio Nadal (2000), y con La marca del meridiano, el Premio Planeta (2012). Ambos títulos pertenecen a la célebre serie protagonizada por los investigadores de la Guardia Civil Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro, personajes que se han convertido en clásicos de la novela negra española.

Su nueva novela, Las fuerzas contrarias (2025) aborda el esclarecimiento simultáneo de dos muertes ocurridas en la pandemia. Un relato de misterio e intriga, que es también una profunda reflexión sobre la vulnerabilidad y la soledad de las personas mayores.

Juan Carlos Galindo es periodista cultural en El País y desde 2010 escribe y coordina Elemental, el blog de referencia en la novela negra española. En 2023 debutó en la ficción con Hontoria para relatar las andanzas del periodista e investigador Jean Ezequiel.

En su nuevo libro Muerte privada continúa con esta saga en la que el periodista junto a una detective se centrará en el caso de una chica desaparecida hace veinte años en los alrededores del Alcázar.

Antes de la conversación, Lorenzo Silva impartirá este lunes a las 17 horas en Librería Castroviejo la clase magistral de escritura Contar el crimen, o lo que el crimen cuenta. Un encuentro con veinte asistentes en el que este maestro de la novela negra invitará a explorar cómo el crimen no solo se narra, sino que también nos narra. Porque cada delito revela más de lo que pretende esconder.

Además, por la mañana, a partir de las 10,00 horas, los cinco artistas gráficos de prestigio nacional e internacional Lady Desidia, Javi Rey, Carmen Segovia, Diego Rodríguez-Robredo y Sara Morante comenzarán su proceso creativo de cara al público en los escaparates de nueve librerías de Logroño-Cerezo, Veo Veo, Castroviejo, Santos Ochoa de Calvo Sotelo, Casa del Libro, Santos Ochoa de Gran Vía, Semilla Negra, Entrecomillas y Escala. A partir del día siguiente se podrá acudir a hacer el recorrido por los escaparates con las visitas guiadas organizadas por el Festival.