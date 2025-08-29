La LR-385 en Grávalos estará cortada del 2 al 19 de septiembre para garantizar la seguridad vial durante las obras - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja informa del corte total al tráfico que se llevará a cabo entre el punto kilométrico 4+000 y el punto kilométrico 4+300 de la carretera LR-385 en Grávalos, entre los días 2 y 19 de septiembre, en horario ininterrumpido, con el objetivo de garantizar la seguridad vial durante las obras de mejora puntual del trazado que ha impulsado la Dirección General de Infraestructuras con un presupuesto total de 686.365,11 euros.

Durante el corte, motivado por la necesidad de la ocupación total de la calzada por parte de maquinaria pesada para los trabajos de desmonte en roca de forma segura, se permitirá la circulación de vehículos y el acceso a fincas y propiedades particulares, siempre y cuando lo permitan los trabajos, en los siguientes tramos:

Desde el cruce con la carretera LR-123 en Grávalos hasta el punto kilométrico 4+000. Desde el punto kilométrico 4+300 hasta el cruce con la carretera LR-289 (Arnedo-Ventas de Baños).

No obstante, existirán los siguientes desvíos alternativos: ? Desde Grávalos: continuar por la carretera LR-123 hasta el desvío dirección Cervera del Río Alhama.

En esa rotonda tomar la LR-285 hasta Ventas del Baño, donde se enlaza con la carretera LR-289 dirección Alfaro, N-232 y AP- 68. Viniendo de la carretera LR-289 desde Arnedo, N-232 o AP-68, continuar hasta Ventas del Baño, girar por LR-285 hasta el cruce con Cervera del Río Alhama, y tomar la carretera LR-123 hasta Grávalos.