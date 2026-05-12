La lucha contra el absentismo y evitar una "hiperregulación", principales demandas de las organizaciones empresariales

Entidades firmantes - FER

LOGROÑO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones empresariales del norte de España han firmado hoy una Declaración Empresarial por la Competitividad tras la que han destacado la necesidad de contar con un marco jurídico "estable", evitando una hiperregulación, y luchar contra el absentismo.

Han participado en la firma de la declaración el presidente de SEA Empresas Alavesas, Juan Antonio Sánchez Corchero; el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier; y la presidenta de FADE Asturias, María Calvo Carvajal.

También, el presidente de FAE Burgos, Ignacio San Millán; el director general de CEOE-CEPYME Cantabria, Francisco Aguilera; el presidente de CEN Navarra, Manuel Piquer Martín Portugués; el presidente de FOES Soria, Santiago Aparicio Jiménez y el presidente de la FER La Rioja, Eduardo de Luis Olloqui, que ha ejercido de anfitrión.

Calvo Carvajal ha destacado la necesidad de contar con "un marco normativo estable" así como una "mejor regulación", basada, ha dicho, más en "desregular que regular en muchas ocasiones".

También, ha mostrado su preocupación por "el funcionamiento del mercado de trabajo", en concreto, "adecuar la oferta formativa con las necesidades de las empresas y la gestión del absentismo".

Tesier ha coincidido, como principales preocupaciones, el absentismo y la necesidad de "captar" talento y ha señalado, también, la fiscalidad y la excesiva burocracia.

"Creo que estamos viviendo unos momentos que todos somos conscientes que son difíciles, que son convulsos, en los que el escenario geopolítico nos está afectando mucho", ha resaltado.

Preguntados por la Ley de Simplificación Administrativa y Mercado Abierto aprobada por el Parlamento riojano, Calvo ha apostado por "estas buenas prácticas ponerlas en común y que se vayan implantando".

El camino, ha visto, "tiene que ir por el mercado único, porque si pedimos que Europa actúe como una unidad no podemos permitirnos que internamente en nuestro territorio haya una dispersión y dificultades para trabajar en otras comunidades autónomas".

HASTA DOCE PUNTOS

En su declaración, los empresarios ponen en valor la figura de la empresa y del empresario; apuestan por impulsar la competitividad empresarial, promoviendo entornos que permitan a las empresas desarrollar su actividad, crecer, invertir y competir en las mejores condiciones.

Apuestan por el Diálogo Social; defienden la colaboración público-privada; y reclaman a las administraciones públicas la puesta en marcha urgente de planes de choque de simplificación administrativa y reducción de burocracia.

Advierten de la creciente preocupación empresarial por el incremento del absentismo y las bajas laborales; subrayan la grave dificultad para disponer de personal; y defienden la necesidad de alinear la presión fiscal y los costes laborales con la media de los países europeos de nuestro entorno.

Reclaman el impulso de las infraestructuras de comunicación; y reivindican la necesidad de un marco regulatorio estable y predecible, garantizando la seguridad jurídica de las empresas y evitando una hiperregulación que frena la actividad empresarial.

Demandan un Red eléctrica con capacidad, suficiente potencia y estable a un precio razonable; y ponen a disposición de las empresas y autónomos la fuerza y capacidad de su red empresarial interterritorial.