Luis Alonso renuncia a la portavocía del Grupo Municipal Socialista de Logroño

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso - PSOE - Archivo

LOGROÑO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actual portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha comunicado a la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Logroño que renuncia al cargo.

Alonso, que ha comunicado esta decisión a la dirección del Partido en Logroño por carta, continuará como concejal socialista en el Ayuntamiento de la capital durante lo que resta de legislatura.

La Ejecutiva Municipal ha agradecido a Alonso su trabajo como portavoz durante estos meses. La Comisión Ejecutiva Municipal de Logroño nombrará en los próximos días un nuevo portavoz del Grupo Municipal Socialista.