Luis Alonso renuncia a la portavocía del Grupo Municipal Socialista de Logroño

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso
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Europa Press La Rioja
Publicado: jueves, 10 septiembre 2026 19:06
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LOGROÑO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actual portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha comunicado a la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Logroño que renuncia al cargo.

Alonso, que ha comunicado esta decisión a la dirección del Partido en Logroño por carta, continuará como concejal socialista en el Ayuntamiento de la capital durante lo que resta de legislatura.

La Ejecutiva Municipal ha agradecido a Alonso su trabajo como portavoz durante estos meses. La Comisión Ejecutiva Municipal de Logroño nombrará en los próximos días un nuevo portavoz del Grupo Municipal Socialista.

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