Luz verde a la Ley del Juego, que incluye un Plan de Prevención de la Adicción

LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha dado hoy luz verde a la Ley del Juego de La Rioja que, además de prohibir las máquinas de apuestas en hostelería y los locales en entornos escolares (a partir de la ESO), incluye un Plan de Prevención de la Adicción al Juego.

La ley ha contado con los votos a favor de PSOE, Podemos e IU, que la han defendido por "proteger a los más vulnerables"; y el voto en contra de PP y Ciudadanos que han visto en ella el único objetivo de acabar con un sector que emplea a cuatrocientas personas en La Rioja e ingresa en las arcas públicas diez millones de euros anuales.

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha sido la encargada de relatar el proceso que ha desarrollado la ley, desde que el 21 de mayo del 2021 el Gobierno de La Rioja la registrara en el Parlamento de La Rioja como proyecto de ley.

Tras rechazar en pleno una enmienda a la totalidad del PP (que pedía su devolución) con los votos del PSOE, Podemos e IU y la abstención de Ciudadanos, la Cámara riojana pasó a escuchar a los expertos.

El informe del Consejo Consultivo de La Rioja llegó al Parlamento el 22 de febrero del 2022 y el 10 de marzo, con él, se elaboró un nuevo dictamen y, por fin, se ha votado hoy en pleno.

Durante el debate, la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha sido la primera en intervenir para señalar el "enorme impacto de la proliferación de las casas de apuestas".

Ha destacado, así mismo, el "proceso de aprendizaje en profundidad" que le había supuesto tramitar esta ley, sobre todo, con las aportaciones de los denominados como expertos, entre los que ha destacado el testimonio de una persona con ludopatía que les relató su infierno y cómo "rompió con su entorno y robó a su familia" para jugar.

Ha subrayado el hecho de que la ley impide las máquinas de apuestas en bares y restaurantes porque es imposible, ha dicho, controlar la entrada de menores.

"Queremos proteger a los sectores más vulnerables", ha dicho añadiendo que es "importantísimo" el esfuerzo en "prevención y formación" y, por eso, incluye un Plan de Prevención de la Adicción al Juego.

La diputada de Ciudadanos Belinda León ha recriminado al PSOE y Grupo Mixto (integrado por Podemos e Izquierda Unida) el, "incluso a pesar de los avisos del Consejo Consultivo, persistir en su voluntad de eliminar las empresas y empleos del sector del juego en La Rioja".

"La ley no parece que pueda desincentivar el juego patológico eficazmente, que debería haber sido su fin último y prioritario" ha dicho espetando: "Díganme una sola adicción que se haya eliminado con prohibición".

El 'popular' Alfonso Dominguez ha acusado a los "socialistas" de ser "los nuevos monjes", porque "dicen lo que hay que hacer". Así, ha visto que la ley es "una imposición ideológica de la izquierda sobre la libertad de la gente" con la que se "pretende acabar con el sector del juego en La Rioja".

"Aquellos a los que no les parece mal que una menor de edad aborte o autodetermine su genero no les gusta que la gente juegue y cuando no les gusta algo lo que hace es prohibirlo", ha dicho insistiendo en que la ley es "una imposición ideológica sobre la libertad de los ciudadanos".

Ha recordado cómo llegaron al Gobierno de La Rioja hasta cuatro cartas pidiendo: "Por favor, no cierre mi negocio que mi familia depende de él". Ha añadido que "se cerrarán los salones de juego y la gente seguirá jugando a través de Internet y eso será imposible de controlar".

El socialista Francisco Ocón ha recordado que la ley anterior tiene 23 años y "ha habido un cambio importante" dada la "proliferación de las modalidades de juego". Así, "el objetivo es proteger a las personas más vulnerables".

De este modo, establece los principios de la actividad y regula aspectos relativos a la publicidad. No se podrán instalar salones de juego en el entorno de las enseñanzas a partir de la ESO, con una única renovación para las actuales que no cumplan la distancia establecida, de doscientos metros, por sus "nocivas consecuencias sobre los jóvenes".

Se trata de algo en lo que, ha dicho, todos los grupos están de acuerdo, por lo que se ha preguntado por qué, estando de acuerdo con que no se instalen nuevos salones, "creen que los ya instalados son menos peligrosos".

Así, ha dicho, hay una confrontación con estas empresas pero "gobernar es priorizar intereses", en este caso, la "defensa del interés general, con una ley que defienda a los más vulnerables". "Con esta ley ayudamos a proteger a los más vulnerables, si es una medida ideológica yo se lo compro", ha dicho.