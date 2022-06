La madre de una menor presente la tarde que mataron a Álex: "Pedimos justicia para que no salga nunca más de la cárcel"

"Es doloroso que (el presunto asesino) haya pedido venir hoy. En tres veces no ha querido venir y ahora para escuchar a los dos menores sí"

LOGROÑO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La madre de la menor de 12 años que estuvo en el parque la tarde que mataron al pequeño Álex, de 9 años, en Lardero, María Dumitru, ha pedido que "se haga justicia" para que el presunto autor de los hechos "no salga nunca más de la cárcel". Además, ha indicado, "nosotros por hacer justicia por Álex venimos a declarar para que se pudra en la cárcel y nunca más salga" pero "estamos decepcionados porque este monstruo se ha negado a declarar tres veces".

Los juzgados de Logroño acogen hoy la declaración de dos menores que estuvieron en el parque el día de los hechos (28 de octubre de 2021) y que sitúan al presunto asesino en el lugar. Además, se da la circunstancia de que Francisco Javier Almeida, ingresado en la cárcel de Segovia desde que sucedieran los hechos, ha pedido venir a Logroño a escuchar los relatos.

En declaraciones a los medios, Dumitru ha asegurado que, desde que conocieron que los niños tenían que venir a declarar, "lo están pasando muy mal. Están volviendo a revivirlo todo".

Además, ha continuado, "mi hija no come, no duerme... está mal y nosotros estamos muy decepcionados porque este monstruo ya se ha negado a declarar tres veces y nosotros sí".

Como ha explicado, "por hacer justicia a Álex declaramos, para que se pudra en la cárcel y lo tengan en cuenta con todos los demás asesinos para que los tengan vigilados y que no vuelva a pasar lo que hemos pasado".

Para la madre de la menor, además, "es doloroso que (el presunto asesino) haya pedido venir hoy. Eso nos indigna y nos sentimos desprotegidos por las autoridades porque no hacen nada para el ciudadano, al contrario, tienen a los asesinos protegidos y puede venir cuando se le antoja porque en tres veces no quiso venir y ahora para escuchar a los dos menores sí".

Como ha recordado, su hija tuvo comunicación con el presunto asesino. "Le invitó a ir a su casa para ayudarle a limpiar una jaula de pájaros, y ella me decía que les vigilaba en el parque... Ese día, mi suegra la trajo a casa después del parque y, ni media hora, pocos minutos después, desapareció Álex, se lo lleva el monstruo y lo mata".

"Si hubiera habido justicia y más vigiliancia esto no hubiera pasado" porque, como ha indicado, "(el presunto asesino) estaba en libertad provisional, debería haber estado vigilado y esto no hubiera pasado. Un niño más estaría jugando".

Ahora, ha indicado, "el pueblo está destrozado, la familia del niño... es inadmisible pedimos que se haga justicia y que nunca más salga o que se lo dejen a otros presos y se lo coman".

El presunto autor de los hechos, Francisco Javier Almeida, lleva varios días en la cárcel de Logroño (trasladado desde Segovia) para seguir la declaración de ambos menores.

EL ASESINATO DE ÁLEX

Álex, de 9 años, fue asesinado en la tarde noche del 28 de octubre de 2021 en Lardero, cuando estaba en un cumpleaños en un merendero situado en un parque próximo a la vivienda del presunto asesino.

Sobre las 20,25 horas se recibió una llamada a través de 112 manifestando la desaparición del menor. Varios testigos manifestaron cómo "un hombre se llevaba al niño mediante engaño".

Posteriormente, Guardia Civil y Policía Local de Lardero se dirigieron hacia el lugar y, a los pocos minutos, la patrulla de Guardia Civil de Villamediana dio aviso y pidió una ambulancia "al encontrar al menor en estado muy grave e inconsciente junto a un varón" en el interior de un portal.

Una vez que llegó la ambulancia al lugar intentaron reanimar al menor sin conseguirlo, falleciendo en el lugar de los hechos.

El presunto autor de los hechos, al que se le acusa de un delito de homicidio, es un hombre de 54 años, vecino de Lardero. Tiene antecedentes por agresión sexual en 1993 (delito por el que se le sentenció a siete años de prisión); y por asesinato y agresión sexual en agosto de 1998, cuando fue sentenciado a veinte años y diez años, respectivamente.

En 2020, según confirmó la Delegación de Gobierno, fue trasladado desde otra prisión al Centro Penitenciario de Logroño y obtuvo la libertad condicional el 8 de abril de 2020. La condena se extinguía el 17 de agosto de 2023.