Mañana se presenta 'La cabrera de la calle sin salida', con la colaboración de personas con discapacidad intelectual

LOGROÑO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este martes se presenta el cuento 'La cabrera de la calle sin salida', el tercer volumen de la colección infantil 'Jairo y Lucía nos cuentan La Rioja'. Este nuevo trabajo formar parte del proyecto cultural Literaria Kalean/literatura en la calle.

Para este trabajo, los fundadores del proyecto Ainara G. Álava, ilustradora, y Sergio H. López-Pastor, escritor del cuento, han contado con la colaboración de la Asociación Igual a Ti, dentro del programa 'Conociendo nuestros pueblos'.

Durante el curso pasado un grupo de personas con discapacidad intelectual se reunieron en diversos talleres para la creación del relato. Además, el texto está adaptado a lectura fácil.

Con este nuevo trabajo, Literaria Kalean/literatura en la calle incrementa su rama de narrativa infantil para seguir dando a conocer el trabajo de la mujer rural en La Rioja.