Marca califica 2025 como "el año del cambio" de la justicia gracias a los Tribunales de Instancia y pide 5 nuevas plazas

LOGROÑO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del TSJR, Javier Marca, ha destacado "la evolución positiva" de la justicia riojana en 2025, un año que ha definido como "el del cambio" gracias, entre otros, a la implantación de los Tribunales de Instancia. Aún así y pese "a los avances" y los "buenos resultados obtenidos en los órganos judiciales" ve necesario la creación de cinco nuevas plazas judiciales en La Rioja.

En concreto una de magistrado/a en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia; dos en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Logroño; una plaza de presidente/a de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial; y una plaza de magistrado/a en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Logroño.

Javier Marca ha hecho estas declaraciones durante la inauguración del Año Judicial 2026-2027. En esta ocasión, el acto ha tenido lugar en la recién inaugurada sala 'Manuel García Herreros', que próximamente entrará en funcionamiento con la celebración de diferentes juicios. Uno de ellos, previsiblemente para el mes de noviembre, acogerá a 28 acusados en el 'caso Karting' y contará con 24 abogados de defensa.

Un nuevo salón necesario si se repasan los juicios con jurado celebrados en el año 2025. En concreto, los conocidos como el 'Crimen de Viniegra, el atropello mortal de Haro y el 'Crimen de Los Lirios', que supuso -éste último- la segunda absolución dictada en el TSJR en toda su historia.

Estos tres juicios recuerdan que los homicidios y asesinatos se han incorporado como partida frecuente a las estadísticas criminales. Aún así, en el pasado 2025 el número descendió al registrar dos asesinatos violentos (en Haro y Fuenmayor).

MENOS ASUNTOS PENDIENTES Y MAYOR CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN

Durante la inauguración del año judicial, Marca ha dado cuenta de la evolución positiva de los principales indicadores judiciales durante 2025. Así las cosas, los juzgados y tribunales riojanos resolvieron 40.798 asuntos, un 7,2 % más que el año anterior, superando el número de procedimientos ingresados.

Como consecuencia, las causas pendientes descendieron de 23.716 a 21.277, una reducción del 10,3 % que convierte a La Rioja en la comunidad autónoma con menor número de asuntos en trámite de España.

En el discurso también ha puesto de relieve los datos relativos a seguridad y violencia de género. La tasa de criminalidad se situó en 50,6 delitos por cada 1.000 habitantes, frente a los 67,59 de la media nacional, lo que mantiene a La Rioja como la segunda comunidad más segura de España. En violencia de género, la tasa fue de 55,8 víctimas por cada 10.000 mujeres, muy por debajo de las 74 de media nacional.

También se ha referido a la próxima implantanción de Atenea, el nuevo sistema informático de gestión procesal, prevista para el último trimestre de 2026.

"LA JUSTICIA TARDÍA NO ES JUSTICIA"

Pese a los avances, Javier Marca ha advertido de que siguen existiendo necesidades estructurales que deben ser atendidas y ha recordado que "la Justicia tardía no es Justicia", porque los ciudadanos tienen derecho a obtener una respuesta judicial en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas.

Aún así ha aprovechado su discurso para agradecer que desde el Ministerio de Justicia "se hayan atendido parcialmente" diferentes peticiones y haya previsto para el 1 de junio de 2027 la creación de dos nuevas plazas en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Logroño.

Por su parte, y sobre la implantación de los Tribunales de Instancia, Marca asegura que esto ha supuesto "una profunda transformación en la reorganización de los servicios judiciales que culminará con la puesta en marcha del nuevo sistema informático de gestión procesal "Atenea".

El presidente del TSJR ha reivindicado también la publicidad de las actuaciones judiciales como una garantía esencial en una sociedad democrática y como instrumento para mantener la confianza de los ciudadanos en los tribunales. El objetivo debe ser avanzar hacia una Justicia más accesible, eficaz, ágil, transparente y cercana al ciudadano, capaz de adaptarse a la profunda transformación organizativa y tecnológica que ya está en marcha y de ofrecer un servicio público de mayor calidad.

AUMENTO "LENTO PERO CONTINUADO" DEL TRÁFICO DE DROGAS

Por su parte el Fiscal Superior de La Rioja, Santiago Herráiz, ha incidido en el aumento "lento pero continuado e inexorable" del tráfico de drogas que, según ha señalado, se "está convirtiendo en otra forma de delincuencia cada vez más frecuente y en modalidades más graves e importantes". Lo ha hecho durante la presentación de la Memoria anual de la Fiscalía.

En este punto ha indicado que en nuestra ccaa hay en la actualidad 20 personas en prisión preventiva por este tipo de delito, lo que ha calificado de "grave".

En su alocución ha reclamado también la necesidad de reforzar las medidas preventivas, educativas, terapéuticas, policiales y judiciales para la persecución del tráfico de drogas por lo que considera "imprescindible incrementar las personas y los esfuerzos en perseguir el blanqueo de capitales" derivado de esta actividad delictiva.

Según ha manifestado el Fiscal Superior, la incautación de los beneficios obtenidos por estas organizaciones criminales constituye -junto a las penas impuestas en sentencia- "el mejor remedio para luchar contra esta lacra". Para ello, considera fundamental intensificar la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Agencia Tributaria y el Servicio de Vigilancia Aduanera.

AGRESIONES SEXUALES A MENORES

Otro de los principales motivos de preocupación son los delitos sexuales contra menores, especialmente niñas y adolescentes, tanto en el entorno digital como dentro de sus círculos de confianza. Durante 2025, la Fiscalía ha incoado 116 investigaciones en materia de menores, de las cuales 23 están relacionadas con abusos sexuales.

En este contexto, se ha iniciado la revisión del protocolo autonómico vigente desde 2017, planteándose también la posibilidad de incorporar el modelo Barnahus para mejorar la coordinación entre instituciones, la detección de los casos y la atención a las víctimas desde el primer momento.

La Fiscalía advierte asimismo de la creciente complejidad de los asuntos relacionados con la protección de menores, entre ellos la violencia filoparental y social y los delitos sexuales, que exigen una actuación cada vez más coordinada entre los juzgados, la Fiscalía y la Administración.

Al finalizar el solemne acto, el presidente del TSJR ha resaltado la concesión por el Ministerio de Justicia de la Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort a los Magistrados Miguel Escanilla y Luis Miguel Rodríguez.

AUTORIDADES

Al acto han asistido las primeras autoridades institucionales de nuestra comunidad autónoma, entre las que se encontraba el presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, la presidenta del Parlamento, Marta Fernández, la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, la consejera de Salud, María Martín, o la directora de Justicia e Interior, Tania Sáez, entre otras autoridades.

Asimismo, han asistido los vocales del Consejo General del Poder Judicial designados para La Rioja, José Carlos Orga y Carlos Hugo Preciado, así como Jueces y Magistrados, Fiscales, Abogados del Estado, Letrados de la Administración de Justicia del TSJR y los Decanos de los colegios profesionales de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales de La Rioja.