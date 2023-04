Marca (TSJR) pide ser muy "prudentes" ante la presunta agresión sexual a dos niñas; "Es un proceso penal de menores"

La finalidad "más que de represión es de reforma y resocialización" de los acusados, ha indicado



LOGROÑO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del TSJR, Javier Marca, ha pedido ser "extremadamente prudentes" en todo lo relacionado con la presunta agresión sexual a dos niñas en Logroño el pasado domingo 9 de abril en un portal de Avenida de Navarra. "Es un proceso penal de menores que su finalidad más que de represión es de reforma y resocialización" de los acusados.

Javier Marca ha respondido así a preguntas de los periodistas tras ofrecer una rueda de prensa por otro asunto en la que informaba del plan elaborado para el retorno al normal funcionamiento de los Órganos Judiciales de La Rioja tras el cese de la huelga de los Letrados en la Administración de Justicia.

Como ha asegurado ante el suceso ocurrido la tarde-noche del domingo 9 de abril, "no tengo más novedades" puesto que es, además, "una materia que no corresponde a la Audiencia Provincial".

Así, ha especificado, "corresponde a la Fiscalía de Menores que es la encargada de dar la información conveniente y está supeditado al juez de menores".

"La Fiscalía propone medidas cautelares que son aprobadas o no por el juez de menores y nosotros solo podemos remitirnos a esos datos, no manejamos más información que la que ellos me quieran dar porque no es competencia mía a no ser que haya alguna disfunción".

SITUACIÓN DE LOS DETENIDOS

Tras salir a la luz los hechos, el juez de Menores dictó el internamiento en régimen cerrado para cuatro de los cinco detenidos por la presunta agresión sexual a las dos menores, según informó la semana pasada el TSJR.

El juez, tras celebrar una comparecencia con los presuntos agresores, ordenó el internamiento en régimen cerrado en el Centro de Menores Valvanera.