'Marcú' lanza su primer disco, 'Historias Distintas', este viernes 15 de mayo

Portada del disco de 'Marcú' - MARCÚ

LOGROÑO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La banda riojana Marcú lanza su primer disco, 'Historias Distintas', el próximo viernes 15 de mayo. El álbum estará disponible en plataformas digitales habituales y en formato CD, que podrá adquirirse en sus conciertos y a través de su página web oficial, www.somosmarcu.es. Con este lanzamiento, el quinteto calagurritano da un nuevo paso en su trayectoria tras la publicación en 2024 de su primer EP, 'Vértices'.

'Historias Distintas' está compuesto por ocho canciones que abordan diferentes historias y emociones. El título resume la esencia del álbum: cada tema funciona como una pequeña historia independiente, con su propio tono, sentimiento y universo. Las letras transitan entre la intimidad, la nostalgia, el aprendizaje y la memoria, dando forma a un recorrido emocional en el que el oyente puede reconocerse a través, por ejemplo, de experiencias cotidianas ('Crush'), personas que dejan huella ('Refugios') o caminos que se cruzan ('El destino').

El álbum ha sido producido por Eñaut Gaztañaga y Guillermo Mutiloa, que han trabajado junto a Marcú en la definición del sonido de este primer larga duración, dando lugar a una propuesta honesta, cercana y cuidada. Fue grabado entre Pamplona y Zestoa (Gipuzkoa) durante los meses de marzo y abril de 2025 e incorpora, como novedad, arreglos de violín y piano en el tema 'Refugios', interpretados por Héctor García. En línea con su apuesta por la autogestión, la banda ha realizado el diseño de la portada del álbum, así como la producción de los videoclips publicados hasta la fecha.

PRESENTACIÓN Y PRÓXIMOS CONCIERTOS

Para celebrar el lanzamiento, Marcú presentará el disco ese mismo fin de semana, domingo 17 de mayo, a las 12,30 horas en el Bar Cafetín de Calahorra. Durante el encuentro, el grupo interpretará las canciones del álbum y compartirá con el público detalles y anécdotas sobre el proceso de creación, producción y grabación, así como las historias que hay detrás de este nuevo trabajo. Además, durante el evento, los asistentes podrán adquirir el CD y llevárselo firmado por la banda.

Próximamente la formación tiene previsto presentar 'Historias Distintas' con una gira de conciertos en ciudades como Madrid, Zaragoza, Málaga, Tudela, Logroño y Calahorra, y otras localidades aún por confirmar.