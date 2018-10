Martín (PP): "Para alcanzar la meta de la igualdad real, mujeres y hombres debemos caminar juntos"

Publicado 08/03/2018 11:25:48 CET

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de La Rioja, María Martín, ha reclamado para las mujeres "igualdad de condiciones, es decir igualdad de oportunidades, igualdad de salarios, igualdad de trato o igualdad a la hora de tomar decisiones personales". "Para llegar a esa meta de la igualdad real en todos los contextos de la vida, para lograr un futuro sin desigualdades, debemos caminar juntos mujeres y los hombres", ha afirmado.

"La igualdad de condiciones es un derecho, nuestro derecho. Este es el tipo de igualdad que necesita la mujer. No es justo que aquellas mujeres que llegan donde se proponen, porque podemos llegar allí donde queramos, lo hagan después de haber tenido que salvar infinidad de obstáculos. Obstáculos, por cierto, por los que no tienen que pasar los hombres en la mayoría de ocasiones. Esto es una realidad y tenemos que seguir avanzando como sociedad para acabar con este tipo de desequilibrios", ha añadido.

María Martín ha realizado estas declaraciones este jueves, durante su intervención en la inauguración de la Convención "Mujer e Igualdad", organizada por el Partido Popular en Logroño, que clausurarán la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat; el vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto; y el presidente del Partido Popular de La Rioja, José Ignacio Ceniceros. Un encuentro en el que también ha intervenido la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra.

"No quiero que haya días internacionales como el de hoy, porque esto significa que sigue habiendo cosas que cambiar. No quiero que sea necesario el sacrificio de mujeres valientes que rompen moldes, como Clara Campoamor, Kate Sheppard, Wangari Maathai o Malala, entre muchas otras, porque eso significará que no habremos avanzado como sociedad", ha apuntado María Martín.

"La lucha por la igualdad se debe llevar a cabo todos los días del año. Quienes estamos implicados en esta causa los hacemos, pero no lo decimos ni gritamos. Simplemente actuamos", ha resaltado.

María Martín ha subrayado que "la igualdad no es posible sin compromiso político. No valen las pancartas puntuales, los eslóganes fáciles si a la hora de la verdad no estamos a la altura".

"Necesitamos -ha señalado- coherencia, consistencia, tenacidad y visión. En este sentido, quiero recordar que el Partido Popular es uno de los partidos que más ha trabajado por empoderar a las mujeres, para que sean independientes y, por tanto, libres. Es un partido que trabaja todos los días del año por la igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos".

La secretaria general del Partido Popular de La Rioja ha destacado que "la educación es lo que proporcionará los cimientos adecuados para construir una sociedad donde se obvie si alguien es mujer u hombre para desempeñar una tarea y es la base para erradicar, de una vez por todas, la violencia de género. Sin educación tampoco hay democracia, y sin ella, no existe la libertad".

Durante su intervención en la Convención, la Secretaria General del PP de La Rioja ha señalado que trabajará "para que el mérito y el talento prevalezcan por encima del género".

"Lo que realmente necesitamos es igualdad de condiciones y no leyes que obliguen a contratar mujeres por el hecho de ser mujeres para cumplir la legislación. Mientras sea una obligación, no existirá una igualdad real. La única vía para evitar la necesidad de estas leyes es la educación y el respeto", ha concluido.

CELEBRAR EL 8 DE MARZO "DESDE LA LIBERTAD".

Por su parte, en su intervención al comienzo de la Convención, la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha precisado que "cualquier día es bueno para reivindicarnos y para mostrar el poder que tenemos las mujeres. Lo importante es que, desde la libertad, cada una se manifieste o celebre el 8 de marzo como considere oportuno y que eso se respete".

"Hay que seguir trabajando para promover el cambio. Hay cosas que ya se han ido alcanzando, pero aún quedan peldaños por alcanzar con el objetivo de que las niñas y niños de hoy puedan disfrutar una sociedad más igualitaria, sin brecha salarial, donde las pensiones de jubilaciones no sean diferentes, donde la lucha contra la violencia de género sea pasado, por conseguir romper los techos de cristal", ha apuntado.

"Hoy es nuestro día, pero también contamos con los hombres para poder subir todos esos peldaños que aún nos quedan para alcanzar todos los logros. Juntas lo vamos a conseguir", ha finalizado la alcaldesa de Logroño.