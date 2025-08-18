Más de 1.350 vehículos denunciados en la última campaña de la DGT en La Rioja para controlar el exceso de velocidad

Archivo - Vehículos circulan por la la A3 - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) llevó a cabo entre el 4 al 10 de agosto la campaña especial de vigilancia y control de la velocidad en La Rioja, durante la cual fueron denunciados 1.354 vehículos, el 9,98 % de los 13.560 controlados.

El objetivo de la campaña era concienciar sobre la peligrosidad del exceso de velocidad en la conducción, el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico en España, especialmente, en aquellos con víctimas mortales.

En un 20 % de los accidentes con víctimas ocurridos en La Rioja durante 2024 estuvo presente la velocidad inadecuada como causa de los mismos.

En la campaña de la DGT participaron tanto la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como las policías locales de Santo Domingo de la Calzada, Haro y Lardero. Para ella, se ejerció una labor preventiva con presencia de patrullas y se vigilaron y controlaron los excesos de velocidad mediante radares fijos, estáticos y móviles.

PUNTOS DE CONTROL DE VELOCIDAD

Además de estas campañas periódicas, la Dirección General de Tráfico utiliza otras herramientas de control de velocidad como son los radares fijos, los radares móviles o el control aéreo desde los helicópteros del Organismo.

Este Plan tiene el objetivo de reducir el número no solo de siniestros mortales, sino también de heridos graves, ya que está demostrado que la velocidad afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico y en la capacidad de reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro.