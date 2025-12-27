Más de 20 voluntarios caracterizan residuos de basuraleza en tres entornos naturales de La Rioja

Más de 375 voluntarios caracterizan cerca de 6.000 residuos de basuraleza en 29 espacios naturales de la región - PROYECTO LIBERA

LOGROÑO 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 personas voluntarias participaron en La Rioja en la novena edición de la campaña de ciencia ciudadana '1 metro cuadrado por el campo, los bosques y el monte', impulsada por LIBERA, proyecto de SEO/BirdLife en colaboración con Ecoembes.

Durante la campaña, se llevaron a cabo recogidas y caracterización de residuos en dos puntos de La Rioja, contribuyendo a visibilizar la basuraleza en nuestros campos, bosques y montes y aportar datos esenciales para su prevención.

Esta acción forma parte de una convocatoria estatal que combina acción ambiental y ciencia ciudadana, y que en toda España ha movilizado a 5.987 personas voluntarias en 413 puntos, logrando caracterizar más de 44.000 residuos en los ecosistemas terrestres. Cada aporte local, por pequeño que sea, es clave para construir un conocimiento global sobre la basuraleza y promover medidas de conservación efectivas.

Gracias a la implicación de voluntariado, administraciones, centros educativos y asociaciones locales, iniciativas como esta demuestran que cada acción local suma para cuidar nuestro entorno y proteger la biodiversidad.