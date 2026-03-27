Más de 3.000 empleados públicos de la AGE en La Rioja se beneficiarán de la jornada de 35 horas lograda por UGT

LOGROÑO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos ha firmado hoy el acuerdo que establece, por primera vez de manera oficial y con carácter general, la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), una medida de la que se beneficiarán más de 3.000 empleados públicos en La Rioja según y que culmina una reivindicación histórica de nuestro sindicato. Este acuerdo marca un antes y un después en la organización del trabajo en la AGE, al convertir la jornada de 35 horas en un derecho efectivo.

El texto acordado fija un cómputo anual de 1.533 horas -lo que supone una reducción de 109-, adapta la jornada de especial dedicación y establece criterios claros sobre los horarios de presencia, dotando de mayor homogeneidad a su aplicación en toda la Administración.

La implantación oficial de la jornada de 35 horas supone una mejora directa en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y también en el disfrute del tiempo libre, contribuyendo a mejorar el bienestar del personal.

Con esta firma, se da cumplimiento a un compromiso ya recogido en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, suscrito por UGT y CCOO con el Gobierno, consolidando así uno de los avances clave en materia de empleo público.

El secretario del sector de Administración del Estado de UGT Servicios Públicos, Carlos Álvarez, ha subrayado la importancia del acuerdo, del que se beneficiarán cerca de 250.000 empleados públicos en todo el país, que pasarán de tener 37 horas y media a 35 horas semanales. Álvarez ha destacado la universalidad del acuerdo: "Una condición sine qua non para la Unión General de Trabajadores que planteamos desde un principio".

En este sentido, ha asegurado: "No va a excluir a ningún colectivo ni a ningún organismo de la Administración General del Estado". Por último, Carlos Álvarez ha manifestado que UGT Servicios Públicos se mostrará muy exigente con respecto a la negociación de la oferta de empleo público de 2026 y que vigilará las medidas que deben adoptar los distintos organismos para implementar la jornada sin que merme la calidad del servicio.