Más de 3.200 estudiantes acudirán a la V Feria de FP que contará con 30 expositores y actividades en directo - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Riojaforum acogerá los próximos días 25 y 26 de marzo la V edición de la Feria de FP 2026 que dará a conocer a los jóvenes riojanos de ESO y Bachillerato la amplia oferta educativa que comprende la Formación Profesional riojana a través de 30 expositores y actividades en directo para ayudarles a elegir su futuro profesional.

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, ha presentado esta feria que, de manera similar a otras ocasiones, permitirá al alumnado conocer de primera mano las posibilidades del sistema en esta rama educativa, acercar la realidad de la FP a la ciudadanía y orientar a los estudiantes en su itinerario formativo.

Se prevé que alrededor de 3.200 estudiantes (de 3º y 4 de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato) se acerquen hasta la feria al igual que un gran número de docentes y familiares. Además de desde Logroño acudirán estudiantes de otras localidades como Alfaro, Arnedo, Autol, Calahorra, Cervera del Río Alhama, Fuenmayor, Haro, Lardero, Nájera, Santo Domingo de la Calzada y Villamediana de Iregua.

Aunque los turnos de mañana son para los centros educativos riojanos, en la jornada vespertina de 16,30 a 19,00 horas podrá acudir todo tipo de público para que conozcan este tipo de formación que es "sólida, actualizada y cada vez más relevante".

Ofrece también una conexión directa entre aprendizaje y empleo, proporcionando oportunidades reales de desarrollo profesional en empresas de nuestra comunidad ya que, como ha explicado el consejero, "el tejido empresarial demanda de manera creciente estos perfiles técnicos cualificados".

10.002 ESTUDIANTES EN FP

Galiana ha incidido en la importancia de esta feria una vez que la FP en La Rioja "está teniendo una trayectoria de éxito" que se mide por el incremento de la oferta formativa y el aumento de alumnado. En estos momentos hay 10.002 estudiantes cursando FP, correspondientes a 22 familias profesionales.

Ha indicado, además, que en estos tres últimos cursos se han implantado 95 unidades de FP "a lo largo y ancho" de toda La Rioja.

La feria de este año lleva como lema 'La profesión que llevas dentro' porque, como ha indicado, ese es el fin, se trata "de ayudar a descubrir cuál es la vocación profesional de estos jóvenes" y también de "aunar las necesidades del tejido productivo de La Rioja con la capacidad y elección de cada alumno en función de sus cualidades y deseos".

"UN MOMENTO IMPORTANTE DE TOMA DE DECISIONES"

Por su parte, el director general de Formación Profesional, Daniel Marín, ha destacado la importancia de acudir a esta feria para ese alumnado que está en un momento muy importante de toma de decisiones sobre su itinerario formativo".

Conocer las ofertas de FP "complementa su visión sobre las vías del sistema educativo en su conjunto y ayuda a tomar decisiones, según sus capacidades y expectativas".

En concreto, los expositores estarán atendidos por los propios alumnos de FP así como por sus docentes. Durante las jornadas informarán, resolverán dudas y además demostrarán con sus proyectos la labor que realizan cada día.

Junto a los expositores de cada una de las familias profesionales que conforman la FP en La Rioja, también dispondrán de un espacio propio el servicio de Formación Profesional de la Consejería de Educación y Empleo, el Centro Integrado Público de Formación Profesional a Distancia de La Rioja (CIPFPD), el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) e InfoJoven, del Ayuntamiento de Logroño.

ESCENARIO PRINCIPAL PARA ACTIVIDADES

Además de los expositores, la Feria de FP contará un escenario principal en el que el alumnado realizará diferentes actividades prácticas para mostrar las destrezas y la formación adquirida durante sus estudios.

Así, se podrán ver actividades deportivas, presentaciones gastronómicas, catas, exhibiciones sanitarias, de cosido de alpargatas, experimentos químicos, pasacalles y desfiles, entre otras.

En el exterior de Riojaforum también se desarrollarán iniciativas al aire libre, como exhibición de ambulancia, flashmob y soldadura, junto con el aula móvil de la Escuela de Hostelería. De esta forma, Marín ha recalcado que la feria congregará "una nutrida muestra de los distintos ciclos de FP que se ofertan en La Rioja", lo que "refleja la tendencia al alza de estos estudios".