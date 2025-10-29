Más de 40 empresas participan en una jornada sobre el impacto de la IA en las organizaciones y la cultura organizativas - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 40 empresas han participado este miércoles, en la jornada 'Cultura en transformación: el impacto de la IA en las organizaciones', un espacio de diálogo que aborda la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito laboral y organizativo.

Algo que no solo afecta a la automatización de procesos, sino que exige replantear cómo se gestiona el talento, el liderazgo, la cultura y la estructura de las empresas.

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, acompañado de la directora general de Empleo, Cristina Salinas, ha clausurado esta jornada, organizada por el Gobierno regional, la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE) Navarra - La Rioja y la Federación de Empresas de La Rioja (FER).

La jornada, dirigida a profesionales de la gestión de personas, liderazgo y gestión del cambio, ha facilitado un espacio de diálogo para que las empresas de la región afronten de forma proactiva los retos que supone la irrupción de la IA en el ámbito laboral.

Cambios como la toma de decisiones basadas en datos, distintas formas de colaboración hombre-máquina y nuevas competencias para los equipos humanos están siendo ya una realidad.

La ponencia de Álex Uriarte, Chief People Officer de IED, ha favorecido la reflexión sobre cómo la IA está redefiniendo comportamientos, liderazgos y estructuras en el entorno corporativo, así como la captación de talento en las empresas.