Más de 500 personas disfrutaron de música, gastronomía y naturaleza en Sierra Sonora Primavera

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Sierra Sonora se consagra edición tras edición como la gran cita musical en el entorno rural. El Festival que se celebra en cada estación volvió a superar todas las expectativas, agotó todas las entradas disponibles y logró reunir en Viniegra de Abajo a 500 asistentes que disfrutaron de la música, la gastronomía y la naturaleza.

Sierra Sonora Primavera se celebró este pasado fin de semana y logró atraer a público de diferentes regiones. En esta ocasión el 70% de los asistentes procedía del País Vasco y Navarra. Los alojamientos y los restaurantes de la zona registraron un lleno absoluto y la zona de acampada acogió a 70 furgonetas y caravanas y 25 tiendas de campaña.

Comenzó el viernes con la banda riojana Mutagénicos, los valencianos Valira y las también riojanas Tangerine Sistas djs. Una primera velada musical, víspera de una jornada multitudinaria con una de las mayores afluencias de público de la historia del festival rural de Viniegra de Abajo.

La jornada del sábado comenzó con un showcooking a cargo de Muchachita Pastelería y el ya habitual freetour por las calles del pueblo. La cantautora Idoia fue la encargada de inaugurar la programación musical en la preciosa casa indiana Casa Montero. Nada mejor para irrumpir en los montes de la Sierra como una oda al renacer a manos de una mujer llena de amor y caminos andados. Es precisamente esto lo que da título al disco que protagoniza el concierto, "de amar y desandar".

El programa del sábado incluyó la caldereta popular amenizada por Broken Brothers Brass Band, que tras su actuación en el jardín de Casa Montero recorrieron las calles del pueblo.

La jornada musical de la tarde continuó en la carpa del festival contigua a la plaza del pueblo con Nogen, una banda donostiarra con base danesa. Ritmos pop que lindan con el neofolk van animando al público segundo a segundo, a quienes atrapan aún más con las versiones de temas populares como 'Dog days are over' de Florence + the machine y 'Mr Brightside' de The Killers.

De la mano del rap y el reggaeton la localidad de Viniegra viajó hacia el sur hasta llegar a Murcia. La banda Awakate se abrió ante el público reivindicando el folklore, la tierra y el acento sin dejar de bailar. El momento más destacado del Festival lo protagonizó la aclamada banda ETS, cabeza de cartel de esta edición. El cierre de la jornada lo protagonizó el dj David Van Bylen.

Viniegra ya espera la edición de verano de Sierra Sonora que se celebrará del 8 al 11 de agosto. Las entradas ya están a la venta en sierrasonora.es