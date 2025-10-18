Más de 700 personas participan en la décima edición del evento deportivo y social 'La salud mental: una carrera popular' - ASOCIACIÓN SALUD MENTAL LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de la carrera popular 'La salud mental: una carrera de fondo', organizada por la asociación Salud Mental La Rioja, se ha celebrado este sábado, 18 de octubre, en el Parque de La Ribera de Logroño, con una participación de más de 700 personas.

Una iniciativa deportiva y social que se enmarca dentro de las actividades programadas con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental.

En el evento ha participado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; el subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional, Carlos Piserra; la directora General de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo; la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Logroño, Patricia Sáinz; y la concejala de Infancia y Educación, Laura Rivas.

La cita ha contado con un ambiente festivo, familiar e inclusivo, en el que se ha puesto de manifiesto la solidaridad de la sociedad riojana hacia las personas con problemas de salud mental.

La jornada ha incluido dos pruebas: la carrera infantil, destinada a menores de hasta 13 años, con un recorrido de 1,5 kilómetros, y la carrera popular, de 5 kilómetros, para participantes a partir de 14 años.

En la categoría masculina, el ganador ha sido Javier Durán, que se ha alzado con el primer puesto con un tiempo de 16 minutos y 27 segundos, seguido por Gerardo Aguilera, que ha parado el cronómetro en 18 minutos justos, y Gonzalo Edrosa, que ha completado el podio con 18 minutos y 14 segundos.

En la categoría femenina, la victoria ha sido para Reyes Moreno, con un excelente registro de 19 minutos y 53 segundos, acompañada en el podio por Lucía Delgado, segunda con 20 minutos y 37 segundos, y Susana Arrúa, tercera con un tiempo de 20 minutos y 52 segundos.

Desde Salud Mental La Rioja "se agradece la gran acogida de esta décima edición y la implicación de todas las personas y entidades que han hecho posible esta jornada, que un año más ha servido para visibilizar la salud mental como una prioridad social".

SALUD MENTAL LA RIOJA: MÁS DE 1.200 SOCIOS.

La Asociación Salud Mental La Rioja es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que desde hace 43 años representa y atiende a personas con problemas de salud mental y a sus familias en la comunidad riojana.

Su misión es mejorar su calidad de vida y defender sus derechos universales, promoviendo recursos e iniciativas que favorezcan su inclusión y su rehabilitación psicosocial, educativa y laboral. Apuesta por un modelo de atención integral comunitaria en salud mental y por la lucha contra el estigma.

La asociación está integrada por 1.200 socios y, desde sus distintos centros, servicios y programas -algunos concertados con el Gobierno de La Rioja y otros de carácter privado- atiende a unas 800 personas con problemas de salud mental, además de a sus familiares y cuidadores.

Actualmente gestiona un centro de día con 50 plazas; un centro ocupacional con 90 plazas; una casa hogar con 28 plazas; un centro de orientación y tratamientos; un centro especial de empleo; un club social y un club deportivo. Los tres primeros cuentan con plazas públicas concertadas con el Gobierno de La Rioja.

La Asociación Salud Mental La Rioja es, además, miembro fundador de la Confederación Salud Mental España, la única voz del movimiento asociativo en el ámbito nacional. Esta confederación, creada en 1983, agrupa a 19 federaciones y asociaciones uniprovinciales, reúne a 360 entidades y cuenta con más de 60.000 socios en todo el país.