Más de cien jóvenes participan durante este verano en los seis campos de voluntariado programados por el IRJ

Jóvenes en los Sotos de Alfaro - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 110 jóvenes han participado durante los meses de julio y agosto en los seis campos de voluntariado que se han desarrollado en nuestra Comunidad, programados por el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), tal y como ha informado el Gobierno de La Rioja.

A través de esta oferta, los participantes procedentes de distintos puntos de España y de otros países, invierten su tiempo en el desarrollo de proyectos comunitarios, fomentando la colaboración y el entendimiento intercultural.

Los campos de voluntariado impulsados por el IRJ, ubicados en Alfaro, Herce, Contrebia Leucade y Lumbreras, han desarrollado diferentes proyectos de interés social, ambiental y cultural.

El Ejecutivo ha destacado que se trata de una experiencia "enriquecedora" para los jóvenes que busca promover la solidaridad, el intercambio cultural y el desarrollo personal a través de proyectos de interés social, ambiental o cultural.

En concreto, en Lumbreras han participado veinte jóvenes procedentes de toda España y con edades comprendidas entre los dieciséis y 22 años, desarrollando labores de acondicionamiento urbano y recuperación del patrimonio etnográfico.

Entre otros trabajos, han pintado vallas, han desarrollado trabajos de jardinería y han realizado la limpieza y desbroce de caminos para senderos.

La localidad de Alfaro ha acogido tres campos, dos de temática medioambiental y uno intergeneracional. En este último han participado 20 jóvenes de 16 a 22 años procedentes de distintos puntos de la geografía española.

El objetivo de esta iniciativa ha sido el intercambio enriquecedor de conocimiento entre las distintas generaciones. Así, se han desarrollado distintas acciones lúdicas para acercar el mundo de las tecnologías y la comunicación a las personas mayores, a través de Tiktok, drones, impresión 3D y juegos de rol, entre otros.

Por otra parte, las personas mayores les han enseñado a los más jóvenes diferentes oficios más tradicionales, como la panadería, alfarería, así como bailes y juegos tradicionales.

En Alfaro también se han desarrollado otros dos campos de voluntariado medioambiental, con una participación, en cada uno de ellos, de 20 jóvenes de procedencia internacional con edades comprendidas entre los 18 y 30 años.

Con la finalidad de adecuar la zona Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, han realizado talleres de trampas de tortugas exóticas, con la orientación de un especialista; la eliminación, previa identificación, de flora exótica y otras especies; poda manual de álamos plantados; inventarios de mariposas y libélulas, flora y fauna y de nidos de avión común; así como charlas de educación ambiental a cargo de agentes forestales.

En Contrebia Leucade han participado quince jóvenes de procedencia internacional, con edades comprendidas entre los dieciocho y treinta años, donde han trabajado en la recuperación del patrimonio histórico, a través de la limpieza y adecuación de los espacios y estructuras de este yacimiento arqueológico.

Por último, en el campo de trabajo de Herce han colaborado otros quince jóvenes de toda España, de dieciséis a 22 años, en la conservación medioambiental, patrimonio cultural y desarrollo social.

Todos los participantes han podido descubrir el papel fundamental que juegan los polinizadores en el ecosistema y la necesidad de su conservación; han creado una balsa para los animales anfibios de la zona; han recibido formación para poder participar en el proyecto de inventario de insectos polinizadores de la Reserva de la Biosfera de La Rioja; y han fomentado la colaboración intergeneracional con los habitantes de Herce y municipios aledaños, descubriendo las fortalezas que cada uno de los colectivos puede ofrecer al otro.