Más de la mitad de los estudiantes de bachillerato logroñeses eligen su grado universitario por vocación

LOGROÑO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 63 por ciento de los jóvenes estudiantes de bachillerato logroñeses elegirá su grado universitario por vocación, según un estudio realizado al término del Salón de Orientación Universitaria UNITOUR 2024-2025.

Este salón es un evento que ha recorrido en su XVIII edición 26 ciudades españolas, varias italianas y latinoamericanas. La feria tuvo lugar entre los meses de octubre de 2024 y febrero de 2025.

Según la información transmitida por esta entidad, la vocación siempre se impone al resto de motivos para elegir grado.

"Quizá condicionados por el inestable panorama laboral, los jóvenes deciden guiarse por lo que les gusta desde siempre, aunque cuando dudan entre varias carreras, sí que prestan más atención a la proyección laboral que se estima en esos estudios", ha relatado.

Por su parte, un 17 por ciento de los estudiantes logroñeses escogerá su grado porque se gana mucho dinero, mientras que el 16 por ciento se fijará antes en las salidas profesionales que tenga su futuro grado, y un 4 por ciento, porque se encuentra cerca de casa.

"QUIEREN SER SUS PROPIOS JEFES"

Al 39 por ciento de los estudiantes logroñeses encuestados en UNITOUR le gustaría montar su propio negocio, mientras que un 35 por ciento trabajará en una empresa privada, y un 22 por ciento, opositará para ser funcionario.

En lo relativo al lugar en el que estudiarán su titulación, el 67 por ciento lo hará fuera de La Rioja, mientras que un 24 por ciento se quedaré en su comunidad, y un 8 por ciento lo estudiará en el extranjero.

Cuando se les pregunta dónde les gustaría trabajar, las cifras varían. Un 27 por ciento preferiría estudiar en su comunidad, mientras que un 25 por ciento podría desarrollar su carrera profesional en cualquier parte de España.

Por su parte, a un 36 por ciento le es indiferente, se trasladará donde encuentre empleo, mientras que un 12 por ciento lo buscará directamente fuera de nuestras fronteras.

MÁS DE LA MITAD DE LOS JÓVENES DUDA SOBRE SU GRADO

El 54 por ciento de los estudiantes logroñeses que cursan o han cursado bachillerato este año se siente indeciso a la hora de escoger su titulación universitaria.

La mayoría duda entre varias opciones (49 por ciento), y un 5 por ciento se encuentra más perdido no tiene una pista clara de lo que quiera estudiar. Por su parte, un 47 por ciento lo tiene claro.

Entre los que lo tienen claro o barajan varias opciones, la mitad (51 por ciento) elegirá un grado del área científica: mientras un 26 por ciento se decantará por alguna Ingeniería, Tecnología o Construcción, el 25 por ciento optará el área de Ciencias de la Salud.

Por su parte, el 19 por ciento estudiará algo relacionado con Ciencias Sociales y Jurídicas, un 13 por ciento, Educación, un 9 por ciento Arte y Humanidades y un 8 por ciento, Diseño.