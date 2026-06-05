Las máximas subirán casi en toda España, más de 6ºC en Valencia y Ampurdán, y habrá rachas de 70 km/h en Canarias

En pleno mayo, turistas recorren las calles de Sevilla buscando sombra y agua. A 27 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - María José López - Europa Press

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas máximas subirán este sábado de forma prácticamente generalizada, con un ascenso notable --es decir, de más de 6ºC-- en interiores de la Comunidad Valenciana y el Ampurdán, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Canarias registrará rachas muy fuertes de alisio, superiores a los 70 kilómetros por hora (km/h). En este marco, Gran Canaria y Tenerife estarán en aviso por olas y por viento, en este último caso al igual que La Palma, La Gomera y El Hierro.

En líneas generales, el organismo estatal prevé una situación de estabilidad en la mayor parte de España, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. La excepción estará en Galicia y el área cantábrica, donde el paso de un frente poco activo dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles que avanzarán de oeste a este. Al margen de ello, el día tenderá a poco nuboso en la comunidad gallega.

Asimismo, AEMET espera intervalos de nubes bajas en regiones del tercio este peninsular, Estrecho y Alborán, así como en el norte de las islas canarias a primeras y últimas horas. Por la tarde, habrá nubes de evolución en montañas del este, con chubascos y tormentas ocasionales en el Pirineo oriental que podrían ser localmente fuertes.

A su vez, podrían registrarse brumas y nieblas costeras en Alborán que a primeras horas también podrán afectar a zonas de interior del propio Alborán y del resto del área mediterránea. En lo que respecta a los termómetros, las máximas bajarán en Alborán y el Cantábrico, mientras que las mínimas aumentarán en la Península, exceptuando el cuadrante sureste y la fachada oriental, donde no se esperan cambios significativos.

Por lo demás, AEMET indica que soplará viento moderado del oeste en el Cantábrico y norte de Galicia con posibilidad de algún intervalo fuerte tendiendo a amainar y viento flojo en el resto del país. Además, predominará la componente este en regiones del Mediterráneo y las norte y oeste en el resto, arreciando por la tarde en el Ebro, meseta Norte y litorales atlánticos gallegos.