Mayor Oreja: "Parece que lo único importante es ganar elecciones pero lo que está pasando no se resuelve con el poder"

Además, ha dicho, "España no está gobernada por una coalición si no por un proceso que tiene un componente de ruptura"

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exministro e impulsor de 'NEOS', Jaime Mayor Oreja, ha asegurado este jueves en Logroño que, en esta sociedad, "parece que lo único importante es ganar elecciones pero lo que está pasando no se resuelve con el poder si no entendiendo lo que tenemos delante y adquiriendo conciencia" y con este fin, ha indicado, surge 'NEOS', una alternativa cultural basada en los principios del humanismo cristiano.

Jaime Mayor Oreja ha realizado estas declaraciones minutos antes de presentar 'NEOS' en el Círculo Logroñés. Un proyecto que pretende que "adquiramos conciencia del debate que tenemos delante y cambiemos de actitud".

Como ha defendido, 'NEOS' es "una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos" a la vez que ha dejado claro que "no queremos estar en la política pero sí en el debate de los fundamentos".

Por ello "nace 'NEOS' para ayudar a cambiar de actitud ante un debate que es el más importante de todos los que tenemos delante de nosotros". Se trata de hablar sobre entre "los que quieren destruir o remplazar un orden social por otro desorden social; el debate entre los debates y es el que sacude a todo occidente".

Por eso, "'NEOS' es un proyecto de presente y de futuro porque no se entiende en el debate en el que está el mundo occidental en su conjunto".

Hoy presentan esta alternativa cultural en La Rioja "lugar donde nació el español" pero como ha recordado Mayor Oreja "también hemos estado en Salamanca, la expresión de la Universidad, en Pamplona donde se dilucida entre ser vanguardia de España o de ETA" y también en Valencia, Sevilla y Madrid.

Además ha recordado que el próximo 26 de junio se realizará en Madrid una manifestación "para decir que nos jugamos la vida y que basta ya de leyes contra la verdad y, fundamentalmente, contra la naturaleza humana".

Como ha destacado, 'NEOS' surge porque "no podemos mirar para otro lado". "Estamos en un momento de tránsito, Estados Unidos se está poralizando, Europa va transitando a la nada y España transita a la ruptura o a la nada, o a las dos cosas al mismo tiempo, y este debate cultural es al que hay que dedicar tiempo".

"Es el debate entre los que ya no creen en nada y los fundamentos y nosotros queremos creer en referencias permanentes, este es el debate del futuro", ha dicho.

REFERENCIAS "PERMANENTES"

Como ha defendido en la vida "tiene que haber referencias permanentes y eso está en crisis. Estamos en una crisis cultural que hace que hoy, por ejemplo, Putin ataque Ucrania porque sabe que occidente está en crisis".

Además, Mayor Oreja ha considerado que España "no está gobernada por una coalición si no por un proceso en el que además de Sánchez está ETA y Esquerra Republicana, como antes Zapatero y ETA, no es una coalición es un proceso que tiene un componente de ruptura; trata de destruir un orden social por otro, lo que ha sido ETA no es solo una organización terrorista es esencialmente un proyecto político de ruptura".

"Y eso es lo que está mal gobernando España y no se resolverán los problemas reales. Estamos ante inventores sociales que solo están ocupados en cambiar la naturaleza de las persona, la nación, eso es lo que hoy esta gobernando España, un proceso, y nosotros queremos que se adquiera conciencia de este proceso cultural que es mucho más que político y que no se resuelve con un relevo de siglas, se resuelve cambiando la dirección de este proyecto".

Como ha reiterado "nosotros no queremos estar en la política, queremos que la sociedad adquiera conciencia del momento que vivimos que no es cualquier momento y lo que queremos es influir con nuestras posibilidades. Queremos que la gente cambie de actitud porque no se puede estar tan pasivo ni mirar para otro lado ni desconocer el debate".

"Nuestro esfuerzo -ha finalizado- es un conjunto de 'bastas ya' de basta ya de la cobardía, de la incomparecencia cultural, a tanto mirar para otro lado". Pretende "que adquiramos conciencia de lo que tenemos delante de nosotros y cambiemos de actitud".

PONER EN VALOR LOS CIMIENTOS DEL HUMANISMO CRISTIANO

Además, la exdiputada y también impulsora de 'NEOS', María San Gil, ha explicado que este proyecto nace porque "era el momento de poner en valor los cimientos del humanismo cristiano y defenderlos para dejar de ser una mayoría silente a ser una minoría ruidosa".

Así, ha indicado, "queremos que sea un proyecto compartido por todos los que quieran pelear y luchar por esos principios".

El momento es ahora, ha dicho, porque "nos hemos dado cuenta de que había una carencia social y era el momento de plantear aquellos temas que nos importan como la defensa de la vida, de la verdad, la libertad de educación, la libertad religiosa, hablar de las amenazas globales, de la monarquía, de la corona... son temas importantes y los más atacados en este gobierno por las leyes ideológicas".