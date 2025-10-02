Los médicos riojanos harán huelga el 3 de octubre y llaman a la ciudadanía "a mostrar su apoyo"

LOGROÑO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los médicos de La Rioja siguiendo la convocatoria de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) anuncian una jornada de huelga este viernes, 3 de octubre, en defensa "de unas condiciones laborales dignas que permitan garantizar la calidad y la seguridad de la atención sanitaria que reciben los pacientes".

Ese día, "debido a la obligación de mantener un cien por cien de cobertura de servicios mínimos, los facultativos designados solo podrán atender urgencias y casos que no admitan demora". "Pedimos comprensión y paciencia a la población riojana, y que aquellos asuntos que puedan esperar se pospongan", han señalado.

Ante ello, han invitado a todos los ciudadanos "a acompañarnos en la concentración convocada a las 11,30 horas en la entrada del Hospital, para que juntos podamos hacer visible esta situación". "Cuidar de la salud de los riojanos exige proteger también la salud de sus médicos. No podemos seguir permitiendo que nuestro trabajo, nuestra formación, nuestra responsabilidad y nuestras condiciones laborales sean ignoradas", destacan los convocantes.

Se exige en la negociación del nuevo estatuto:

Jornada máxima de 35 horas semanales, como el resto de los trabajadores del sistema sanitario. Adecuación por tanto de las plantillas para dar respuesta a las necesidades asistenciales de los ciudadanos.

Reconocimiento como horas extraordinarias aquellas realizadas por encima de esas 35 horas de jornada semanal. También descanso garantizado tras jornadas prolongadas, sin modificaciones arbitrarias por "necesidades del servicio".

Un marco normativo propio que "reconozca nuestra singularidad, formación y responsabilidad". También la "clasificación profesional adecuada y retribución justa".

Además, reclaman "mesas de negociación específicas para médic@s, donde nuestras necesidades y demandas no se diluyan con las de otros profesionales" y "reconocimiento de penosidad, riesgo y peligrosidad, aplicable a la jubilación como en otras profesiones".

Para los médicos los responsables son el Ministerio de Sanidad, que "no está dando respuesta suficiente a nuestras demandas", así como los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, que "tras la última reunión con el Ministerio han eliminado las escasa mejoras que se incluían en la anterior versión del borrador del Estatuto Marco del 21 de septiembre", y, finalmente, los sindicatos de clase que "han permitido que la voz de los médicos se silencie en los foros de negociación".