Los médicos riojanos salen a la calle por "hartazgo y justicia": "No queremos que las generaciones futuras vivan igual" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Facultativos riojanos han secundado este jueves la concentración -convocada a nivel nacional y por el Sindicato Médico de La Rioja a nivel regional- en contra del proyecto de Estatuto Marco de los Trabajadores que pretende ser aplicable a todos los estamentos implicados en la atención pública de salud.

Solicitan la creación de un estatuto y un ámbito de negociación "propios" de acuerdo a sus propias características. "Es de justicia y dignidad, no queremos que las generaciones futuras vivan lo mismo que nosotros".

Así de firme se ha mostrado la portavoz de la concentración y médica de emergencias, Miren Romero, en el tercer día de huelga de los médicos, quien ha reconocido que el Estatuto Marco recoge "indudables mejoras, fruto de la evolución de la sociedad y las condiciones laborales generales en los años de vigencia de la ley" sin embargo, "no todos somos tratados igual".

Frente a las puertas de hospitalización del San Pedro de Logroño, los médicos asistentes han portado pancartas en las que se podía leer 'Condiciones laborales justas por nuestra y vuestra seguridad', 'Llevo 24 horas de guardia no operaría a mi familia pero a la tuya me obligan', 'No es vocación, es explotación', 'Médico quemado, paciente maltratado', 'Hoy Paro' o 'Estatuto Médico justo'.

También han cantado reivindicaciones como: "Quiero trabajar igual que los demás", "No es guardia, es extraordinaria", "No es sanidad, es precariedad" o "Mónica, traidora, defiéndenos ahora".

"HARTAZGO Y CANSANCIO"

La también vicepresidenta del Sindicato Médico de La Rioja ha recordado que esta concentración es clave para "visibilizar nuestro hartazgo, nuestro cansancio y es una forma también de pedir a gritos ayuda a la población".

"Lo que queremos", ha dicho, "es atender bien" aunque, como reconoce, "no podemos negar que en muchas de las peticiones que hacemos también va contemplada una retribución añadida".

"Lógicamente todo el mundo cuando trabaja pide una retribución a cambio pero es que al final todo esto es el resultado de ver muchos pacientes durante mucho tiempo, sin dedicarles el tiempo que necesitan y en condiciones que nosotros sabemos que no debíamos de realizarlas", ha afirmado.

Como reconoce, la apertura del Estatuto Marco era "nuestra expectativa" para poder cambiar las cosas "pero ahora que hemos visto que no lo hacen, hemos salido a la calle".

SEGUIMIENTO EN LA RIOJA

En el tercer día de huelga recuerda también que, en el caso de La Rioja, "es imposible hablar de unos datos favorables de seguimiento incluso para nosotros mismos. Es difícil saberlo pero sí que sabemos que tenemos el apoyo de nuestros compañeros. No entiendo por qué aquí salen unas cifras de seguimiento tan bajas".

"También es cierto que se manejan unas cifras de la plantilla total que nosotros las desconocemos, de 1.300 - 1.500, no sé si se cuentan las plazas que están vacías pero lo cierto es que los datos que maneja la Administración a nosotros no nos casan".

Como ejemplo, señala, "yo soy médica de emergencias y aquí hay compañeros míos que están aquí y, sin embargo, no se cuentan de huelga porque hoy les toca su día libre. Entonces, claro, las cifras las bailan a favor de ellos".

La médica de emergencias ha explicado que en la jornada de huelga de hoy "parece que el seguimiento va a ser mayor gracias a esta concentración porque veo compañeros, por ejemplo, de Atención Primaria que para estar aquí han tenido que hacer huelga sí o sí".

El seguimiento de la huelga está siendo mayor en el sistema hospitalario pero también en Atención Primaria Rural. En Logroño, por ejemplo, hay menos seguimiento pero considera que "va ligado también a que en la capital riojana no hacen jornada complementaria desde hace mucho tiempo".

"NADIE NOS VA A PARAR"

Pero como tiene claro "nadie nos va a parar, yo ya tengo una edad y me podría quitar esa jornada complementaria pero me parece que por dignidad y por justicia no lo voy a hacer. Yo no quiero que las generaciones futuras, todos los jóvenes, vivan lo mismo que he vivido yo, no quiero que les digan a sus hijos que no pueden ir a ciertos sitios, o que no tengan un recuerdo con ellos de, por ejemplo, ir a la Cabalgata de Reyes porque es muy duro".

"El vivir cansados, cuando llegas a casa, que no tienes ganas de jugar, que das malas contestaciones porque estás cansado... no quiero eso para el futuro" porque esta profesión es "muy bonita" y "nos ha costado mucho llegar aquí".

Además, reconoce, "los pacientes son muy agradecidos, nos entienden, pero no podemos seguir así porque nos vamos a cargar la sanidad".

"CADA VEZ OPTAN MÁS POR IRSE FUERA"

Como lamenta "los médicos cada vez optan más por irse fuera gracias al idioma y cruzan fronteras, no tienen miedo a irse pero queremos que se queden".

Aunque no sabe "muy bien" si esta huelga "servirá para algo" sí que tiene claro que ha servido para que hoy, precisamente, a las 11,00 horas, a la misma hora que la huelga, el Ministerio haya convocado al Comité en una reunión. "No sé, tengo poca esperanza en que nos ofrezcan algo distinto pero bueno tendremos que esperar", ha reflexionado.

Con respecto a la situación de los pacientes que se pueden ver afectados por esta situación, la portavoz indica que "entiendo que haya de todo pero yo noto apoyo. La población está acostumbrada a que le maquillemos las cosas pero hay que decirles la verdad y yo si me sentara con un paciente y le explico cómo estoy seguramente lo entendería porque como seres humanos empatizamos".

Así las cosas, finaliza, la huelga termina mañana pero "estoy segura de que no vamos a parar hasta que realmente nos den el sitio que nos merecemos, no pedimos más".

El Sindicato Médico recuerda que esta huelga es "un desenlace indeseado para todos, pero, probablemente, más que para nadie para los propios profesionales".

PROYECTO ESTATUTO MARCO

Desde hace meses se está elaborando por el Gobierno, en conversación con sindicatos y otros agentes sociales, un proyecto de Estatuto Marco de los Trabajadores de la Sanidad Pública, que sustituiría el actualmente vigente desde 2003. Dicho estatuto pretende ser aplicable a todos los estamentos implicados en la atención pública de salud.

En él se recogen indudables mejoras, fruto de la evolución de la sociedad y las condiciones laborales generales en los años de vigencia de la ley, sin embargo, "no todos somos tratados igual". La administración ha incluido en el articulado de la ley uno específico en referencia a los médicos que pretende ser una concesión (envenenada) a nuestra profesión, a lo que se viene llamado por algunos nuestros privilegios".

En él se recoge específicamente la obligación de los profesionales médicos de trabajar 45 horas semanales, frente a las 35 del resto de los trabajadores de la Sanidad Pública.

Por el contrario su precio, históricamente por debajo del de las horas ordinarias, se deja al arbitrio de cada comunidad autónoma; éstas ya han manifestado en el Consejo Interterritorial su oposición a llegar, ni siquiera, al precio de hora ordinaria.

Se vende por parte de la Administración como un avance inusitado la desaparición de las guardias de 24 horas; sólo 17 horas. "Pero eso tampoco es cierto, ya que todo queda supeditado a necesidades del servicio".

Otro punto que consideran medular en esta ley "es nuestra demanda de que se recoja en ella una adecuada consideración de nuestra cualificación profesional". Los médicos tenemos una titulación de 360 créditos ECTS. Además, para acceder a un trabajo en la Sanidad Pública se nos exige un mínimo de 4 años de formación especializada vía MIR tras haber superado una dura oposición para acceder a él. "Asumimos la máxima responsabilidad del sistema, por formación y cualificación".