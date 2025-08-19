La mejora del firme de la LR-250 en su enlace con la AP-68 desvía temporalmente el acceso a Villamediana

LOGROÑO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes ha iniciado los trabajos para mejorar el firme de la LR-250 en su enlace con la AP-68, lo que supone que se desvia temporalmente el acceso a Villamediana de Iregua en la glorieta del Polígono Industrial Puente Madre.

Tal y como ha informado la Delegación del Gobierno, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está avanzando en la ejecución de las obras de la AP-68 en el tramo Arrúbal-Navarrete, en La Rioja.

Una vez finalizados los trabajos de extendido de capas de firme hasta capa intermedia, se va a realizar un desvío temporal de acceso a Villamediana de Iregua desde Logroño por la LR-250 entre el punto kilométrico 1+000 y 2+000.

El motivo es la ejecución de los trabajos de colocación de los sistemas de contención definitivos previos a la extensión de la capa de rodadura que se realizará la semana del 25 de agosto y cuyas afectaciones al tráfico se anunciarán próximamente.

Durante hoy, martes 19 de agosto, y mañana miércoles, 20 de agosto, y durante los trabajos (de 8:00 a 19:00 horas), se propone como itinerario alternativo a la LR-250 para acceder a Villamediana desde Logroño el acceso por la Calle Avenida de Los Templarios cruzando el puente nuevo ejecutado sobre la AP-68.

Debido a las características de este vial, solo estará permitida la circulación en un único sentido, cambiando de carril en función de las necesidades de los trabajos