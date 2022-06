El Mercado Solidario del Marco Fabio Quintiliano de Calahorra logra 640 euros

LOGROÑO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Marco Fabio Quintiliano de Calahorra, desde su departamento de Filosofía, ha venido trabajando su asignatura de valores éticos, donde se analizan los problemas actuales y cómo se pueden aportar soluciones a los mismos, es decir un tipo de filosofía muy aplicada a la práctica.

Fruto de esta asignatura, los alumnos de 3º y 4º de ESO, que comprenden las edades de 14 a 16 años, decidieron hacer un Mercadillo Solidario, decidiendo las asociaciones que debían recibir el resultado de esta actividad que tuvo su inicio con la salida de su centro y conseguir de muy diferentes establecimientos su participación en el mismo, siendo la respuesta muy generosa.

Una vez los productos en el Instituto, los alumnos no dudaron en reciclar libros o juguetes para darles nuevos usos, realizaron una selección de los mismos, así como una campaña de recogida durante una semana entre los propios alumnos, además de poner precio a los diferentes productos que iban a ser vendidos, lo que supuso "valorarlos dependiendo de las posibles necesidades del comprador", según Ricardo Casado, un docente muy implicado en estas actividades.

Al final, el resultado ha sido conseguir 640 euros de venta directa, por lo que han hecho entrega de 160 euros a Cáritas, ADRA, Manos Unidas y el Banco de Alimentos de La Rioja, a los que también han aportado 67 kilos de alimentos, en una entrega que para el presidente del Banco, José Manuel Pascual Salcedo, ha sido "muy gratificante porque nace de los propios alumnos y su deseo de implicarse, solventando todos los problemas que fueran surgiendo, hasta poder vender diferentes productos en un Mercado Solidario que con toda seguridad les ha dado experiencia en lo que significa la solidaridad".

"Cuando me comentaron la actividad que estaban desarrollando no pude por menos que acercarme a esta Instituto y poder charlar directamente con ellos, al tiempo de agradecer las facilidades que el Marco Fabio Quintiliano ha puesto para que, desde otros departamentos, contribuir a esta positiva experiencia para jóvenes de 14 a 16 años. Y al final me quedo con las enseñanzas que habrán aprendido en este tiempo luchando en favor de la solidaridad".