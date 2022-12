Merino pide la dimisión de los diputados nacionales PSOE por La Rioja "por ser cómplices de un golpe a la Constitución"

LOGROÑO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP por La Rioja, Javier Merino, ha pedido este viernes la dimisión de los diputados socialistas, Raquel Pedraja y Juan Cuatrecasas, por usar sus escaños en Madrid para ser "cómplices" de un "golpe a la Constitución" al votar a favor de rebajar el delito de malversación y eliminar la sedición del Código Penal.

Javier Merino ha realizado estas declaraciones en Logroño "24 horas después de lo vivido ayer en el Congreso que fue una de las sesiones más duras y más tristes para la democracia en donde se dio un duro golpe al ordenamiento jurídico español y a la Constitución".

Para el diputado nacional, además, "ayer se produjo la mayor crisis institucional en el Congreso de los últimos años".

Como ha recordado, ayer en el Congreso se modificó el Código Penal "a dictado de los condenados por sentencia firme por sedición del TS". Ayer también se modificó dicho Código "por los condenados por el Procés para que quedaran limpios de antecedentes penales".

Y todo ello, ha dicho, "lo hizo un gobierno socialista, con sus socios independentistas". Además, ha continuado, "lo peor es que modificaron el Código Penal y dos leyes orgánicas a través de enmiendas transaccionales, un procedimiento defectuoso y contrario a la doctrina constitucional".

"NADIE, NI SUS VOTANTES, PUEDE ENTENDER ESTA DECISIÓN"

"Nadie, ni sus votantes, puede entender esta decisión", ha lamentado Merino porque con esta reforma "el Gobierno con sus socios limpian de delitos a gente con nombres y apellidos, a los condenados por intentar un golpe de estado el 1 de octubre de 2017".

Además, ha dicho, "si se les limpian de estos delitos en 2023, Junqueras, Puigdemont y 30 personas más se podrán presentar a las próximas elecciones. Esta es la hoja de ruta que Sánchez ha escrito y que sigue punto por punto para continuar en La Moncloa".

Pero como ha continuado "todo esto salió ayer adelante con el convenio de los diputados socialistas riojanos que votaron a favor de rebajar las penas del delito de malversación y quitar la sedición del Código Penal" por lo que "pido su dimisión inmediata".

"Ningún votante del PSOE pensó que sus votos iban a servir para ayudar a Bildu y los independentistas o para ayudar a que se fragüe otro referendum ilegal en 2024 como ya han anunciado los independentistas".

"Es una vergüenza para los riojanos y los votantes socialistas y deben dimitir" porque, además, "todo esto no estaba anunciado en el programa electoral de Sánchez".

"FRAUDE ELECTORAL"

Para Merino, "se ha cometido un fraude electoral y deberán explicar y dar la cara a los riojanos para saber porqué lo han hecho. Han votado por romper la unidad de España y, por tanto, de La Rioja".

"Encima nos culpan a nosotros de dar un golpe de estado cuando seguimos el reglamento" porque, como ha indicado, "todos los ciduadanos tenemos derecho a pedir amparo al TC".

Para Merino y el PP "el PSOE ya no es el PSOE, es el partido Sanchista, un partido tirado al monte donde no les importa nada con tal de continuar en La Moncloa" pero "nosotros no nos vamos a callar y pedimos que los ciudadanos puedan hablar en las urnas".

De esta manera, ha indicado, "pedimos que se adelanten las elecciones generales y si no las quiere adelantar, el 28 de mayo será la gran censura a Sánchez y a sus políticas de ruptura del estado constitucional que se está produciendo".

Lo vivido ayer en el Congreso, ha reiterado, "es más duro de lo que creemos y traerá consecuencias jurídicas muy importantes. Esperemos que el TC resuelva el recurso de amparo interpuesto ante el procedimiento llevado a cabo".

Finalmente, ha sentenciado, "si los diputados socialistas por La Rioja no dimiten pedimos que den explicaciones porque en estos momentos el silencio no vale de nada".