Merino (PP) insiste en el "oscurantismo" en la licitación de Ronda Sur y ve "algo raro" en el "corto" plazo para ofertas

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño, Javier Merino, ha insistido este viernes en el "oscurantismo" y "falta de transparencia" con la que, a su juicio, se está llevando a cabo el proceso de licitación de la Ronda Sur de Logroño, al tiempo que ha considerado que hay "algo raro" en el "corto" plazo para presentar ofertas.

Merino presentó este pasado miércoles una moción en la que reclamaba la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la licitación de la Ronda. Un anuncio que, como había señalado esa misma mañana el candidato socialista a la Alcaldía de la ciudad, Pablo Hermoso de Mendoza, se había ya colgado en la Plataforma de Contratación del Ministerio de Hacienda. El PP retiró poco después la moción al pleno.

Con todo, el portavoz municipal 'popular', que, junto a varios compañeros de Grupo ha hecho este viernes balance de 2018 y ha avanzado sus expectativas para 2019, ha insistido en considerar "oscuro y poco transparente" el proceso de licitación, que hoy mismo aparece publicado en el BOE con un presupuesto cercano a los 150 millones de euros.

"Por fin se publica lo que dejó preparado el Gobierno de Mariano Rajoy; que, ya con el PSOE, se dijo en agosto que no iba a ser posible; y que, en noviembre, el ministro de Fomento avanzó para antes de final de año. Si no es por nuestra moción, no se habría conocido que el anuncio estaba en la Plataforma ni hoy iria en el BOE", ha argumentado Merino.

En este sentido, sin embargo, se ha preguntado "cómo es posible que una obra de 150 millones de euros tenga un plazo de licitación de solamente 20 días hábiles", hasta el 31 de enero, cuando, en principio, el plazo legal "es de 35 días".

Ha puesto como ejemplo una obra "de mucho menos presupuesto", el nudo Lardero-Entrena, "que se publicó en la misma Plataforma el 26 de diciembre, y que tiene como plazo para las ofertas hasta el 12 de febrero".

"Es extraño, que a una obra que tiene casi el mismo presupuesto que este Ayuntamiento se le den tan pocos días para la presentación de ofertas. ¿Qué busca el Gobierno Sánchez? Algo raro está pasando con esta infraestructura, normalmente poco tiempo para las ofertas ya sabemos qué significa. Esperemos que todo se vaya aclarando y se desarrolle como debe, pero estaremos vigilantes al proceso", ha finalizado Merino.