Miembros del PR+ piden a Antoñanzas "diálogo" y "reflexión" para "no entregar 40 años de historia"

LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Miembros del Partido Riojano han pedido al presidente de la formación, Rubén Antoñanzas, "diálogo y reflexión y que no entregue 40 años de historia de regionalismo construyendo y trabajando por La Rioja a otra formación política".

En un comunicado le invitan a escuchar la opinión de los afiliados y militantes que "no quieren que la formación regionalista no lidere la candidatura al Parlamento de La Rioja, ni puestos donde elija la España Vaciada en municipios, donde tengan a alguien y menos aún que tengan que sufragar la campaña para otra formación política".

Los miembros del Partido Riojano han recordado a Antoñanzas que los Estatutos del Partido Riojano, "expresamente dicen que todo acuerdo electoral o de otra índole tienen que aprobarse en la Comisión Permanente, que lleva sin convocarse desde mes de agosto, a pesar de tenerse que convocar de forma mensual, y por lo tanto se ha saltado los Estatutos del PR+ que se aprobaron en el pasado congreso".

Subrayan que Antoñanzas "para hablar de democracia debería conocer los Estatutos que se ha saltado en varias ocasiones, con nula transparencia y resaltan que la mayor democracia es que los afiliados voten".

Los cargos regionalistas han recordado que han presentado varios escritos a la comisión de garantías para recurrir las decisiones del Consejo Ejecutivo que se celebró en octubre, convocado 24 horas antes, para "votar entregar el número uno de la candidatura autonómica a la representante de la España Vaciada, sin dar ninguna explicación ni documento que los afiliados puedan debatir o aportar sus iniciativas".

Los regionalistas "han mostrado su sorpresa ante la negativa de Antoñanzas a reconocer a los medios de comunicación y afiliados lo que se votó en el Consejo Ejecutivo".

Resaltan, los cargos del PR+, que "hubo personas que participaron en la votación, que nadie conocía de su existencia en el Consejo Ejecutivo y que no están nombradas en ninguna comisión permanente, ni constan en acta alguna su nombramiento y esto debería explicarlo Antoñanzas".

Sin embargo, a miembros que pertenecen al Consejo Ejecutivo "se les negó el derecho al voto telemático, como así recogía la convocatoria expresamente".

Los miembros del Partido Riojano se preguntan "¿Cuál es la razón para entregar la candidatura al Parlamento de La Rioja a alguien que no es del PR? y añaden ¿Por qué Antoñanzas no quiere consultar a los afiliados una decisión tan importante y elimina la voz de los militantes?" los cargos y afiliados regionalistas destacan que "siempre hemos pedido diálogo y escucha a los afiliados, no entendemos cómo se otorga más importancia a personas de otros partidos que a los afiliados del PR".