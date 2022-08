La mitad de los positivos en COVID-19 a los cinco días de infección ya no son contagiosos

¿La prueba rápida de Covid sigue siendo positiva después de 5 días? Puede que no seas contagioso, según un estudio

MADRID/ LOGROÑO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alrededor del 50 por ciento de las personas que dan positivo en un test de antígenos de COVID-19 después de cinco días de infección probablemente ya no sean contagiosas, según un estudio publicado este miércoles en la revista científica 'Journal of the American Medical Association'.

Los investigadores concluyeron que todos los que dieron negativo en la prueba rápida de antígenos de COVID-19 en el sexto día de su infección (el 25% de los participantes en el estudio) tuvieron un cultivo vírico negativo, lo que indica que probablemente ya no eran infecciosos y sugiere que una prueba rápida negativa podría ser una buena forma de confirmar el fin del aislamiento.

Sin embargo, la mitad de las tres cuartas partes de los participantes que dieron positivo en la prueba rápida del coronavirus el sexto día de su infección también tenían un cultivo viral negativo detectado mediante un hisopo nasal y oral, según el estudio, que los investigadores señalaron que estaba limitado por un grupo de muestra pequeño, en su mayoría joven y vacunado, de 40 personas.

El estudio se produce varios meses después de que Estados Unidos y otros países acortaran el periodo de cuarentena obligatorio de diez días a cinco (con cinco días de uso de mascarilla) para quienes son asintomáticos o tienen síntomas que mejoran, y sugirieran la realización de pruebas rápidas el sexto día como medida opcional.

Los investigadores concluyeron que la imposición de un requisito de prueba rápida universal negativa podría "prolongar indebidamente el aislamiento" de quienes ya no son infecciosos, aunque señalaron que llevar una mascarilla adecuada y evitar los lugares concurridos durante 10 días es fundamental para quienes aún podrían ser contagiosos.