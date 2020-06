LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Moda Sostenible La Rioja organiza este fin de semana su primer mercado virtual de moda en horario de 11,00 a 20,00 horas.

Un total de 28 marcas y proyectos sostenibles riojanos participan en este Mercado Virtual en el que por su formato podrán participar cuantas personas deseen y desde cualquier territorio a través de las redes sociales.

Ropa, calzado, complementos, higiene íntima, cosmética, artesanía, diseño, upcycling, ilustración en un sin fin de producctos riojanos que se fabrican, comercializan y utilizan de la manera más sostenible posible, teniendo en cuenta tanto los aspectos ambientales como socio-económicos.

Para participar lo único que hay que hacer es tener instagram y/o facebook. Buscar el link @modasosteniblelarioja y conocer las marcas y proyectos participantes. A través de sus enlaces se podrán ver las creaciones y, si algún producto te interesa ponerte en contacto con la marca o proyecto para que te informe o realizar el pedido.

MARCAS Y PROYECTOS PARTICIPANTES:

Alcolchados Margo, Albatural, Armatta, Aziza Puch. Pintura en seda, Chan ta chan, Ecoalkesan, Elephant Love, Filigranaart, Fondo de Armario, Ilílica, In-diana, Intermón Oxfam La Rioja, Kucoo Hecho a Mano, Lágrimas de Cocodrilo, Las Juanas, Libertad Pertierra, Little Anchovy, Luba, Made by hand Gianin Dimbean, Marta Cotelo, Mimade Kids, Mitsou Art and shop studio, Piel de Luna, Pipa & Vega, Saray y sus alpargatas, The Vermutiter, Tierra de Gaia y Veintededos.

En estos últimos años hay cada vez más grupos, asociaciones y plataformas que dan alternativas a esta abusiva rutina de "comprar-usar-tirar" en España como Moda Sostenible La Rioja cuyo objetivo es visibizar y dar a conocer esta forma de entender la moda, invitar a la reflexión del consumo propio y colectivo, y generar alternativas.

Una de ellas es este Mercado Virtual que pretende dar a conocer la existencia y calidad de productos sostenibles riojanos a través de las redes sociales además de la posibilidad de adquirirlos.

La industria textil es la segunda industria más contaminante después de la del petróleo y una de las que más vulnera los derechos laborales y humanos de las personas trabajadoras.

Se calcula que en el mundo existen mas de 30 millones de personas sin otra alternativa a la esclavitud. Gran parte trabaja en la industria textil y la mayoría son mujeres, existiendo, también, niñas y niños. En España se tiran entre 8 y 9 kg de ropa por persona anualmente.

Eva Kreisler, coordinadora de la Campaña Ropa Limpia dice que "si transformamos la industria de la moda, lo transformamos todo. Y es que cada vez que compramos una prenda estamos dando nuestro beneplácito a unos valores determinados. El ecodiseño debería estar completamente involucrado en cualquier creación textil.

La revolución de la moda comienza por los propios consumidores. Seamos conscientes y responsables".