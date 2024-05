Mónica Arceiz: "Para que Calahorra sea una ciudad más segura es necesaria la implicación del Gobierno central"

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

"La seguridad es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y es deber de todas las administraciones garantizarla. Y este equipo de gobierno municipal está haciendo todo lo posible", ha afirmado la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, en su comparecencia sobre la seguridad en la ciudad.

"Estamos trabajando para que Calahorra sea una ciudad más segura; pero necesitamos que el Ministerio del Interior nos escuche y atienda la necesidad que tiene Calahorra de disminuir esos índices tan altos de criminalidad y envíe efectivos", ha destacado Arceiz.

"Cuando llegamos al Ayuntamiento en junio de 2023 nos encontramos con una gran demanda de seguridad. Los ciudadanos tenían la percepción de una Calahorra insegura", ha informado la alcaldesa que ha añadido que "los datos, facilitados por Delegación del Gobierno en La Rioja, así lo corroboraban. La tasa de criminalidad en Calahorra era del 56,8. Mucho más alta que la de Logroño".

Ha recordado Mónica Arceiz que "recibimos una ciudad insegura, con una plantilla de Policía Local muy mermada, a la que le faltaban 13 policías de una plantilla de 54 y una Guardia Civil que no tenía, ni tiene efectivos para ser autosuficientes. Dependemos de otros cuarteles para que haya una patrulla las 24 horas del día en nuestra ciudad. Una patrulla que no solo atiende Calahorra sino toda La Rioja Baja. Esta es la realidad y no podemos culpar a los agentes, que hacen su trabajo de manera encomiable. Sino a quien tiene la competencia sobre ella".

"Esta es la herencia que nos dejó el anterior gobierno local del Partido Socialista. Pocos efectivos y una tasa de criminalidad de las más altas de La Rioja, si no la más alta", ha subrayado la alcaldesa.

"TRABAJANDO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE CALAHORRA"

Esta situación ha explicado "no se puede cambiar en el poco tiempo que llevamos gobernando. No lo podemos cambiar de repente, pero sí estamos poniendo los medios para revertir estos datos y mejorar la seguridad de Calahorra. Pero para ello es imprescindible la implicación del Gobierno central porque la competencia en seguridad ciudadana es de la Guardia Civil".

"Nosotros nos comprometimos a conseguir una ciudad más segura para todos. Y en eso estamos trabajando desde el primer día", ha declarado Mónica Arceiz. En este sentido, ha detallado las principales actuaciones que se han llevado a cabo para mejorar la seguridad en Calahorra como la colocación de 13 nuevas cámaras de tráfico en diferentes puntos de la ciudad, que en total cuenta con 26.

"Además para este año tenemos una partida de 200.000 euros para la adquisición e instalación de más cámaras", ha detallado Arceiz, que ha añadido "hemos incrementado en un agente la plantilla de la Policía Local y se prevé que en el último trimestre del año esté completa porque hemos convocado todas las plazas vacantes.

Además, "como ya anunciamos, la tasa de reposición la vamos a destinar a la Policía, también, para llegar a una plantilla de 55 agentes".

Asimismo, se han organizado dispositivos especiales de seguridad en los eventos multitudinarios como en las fiestas patronales y Semana Santa "con unos resultados magníficos. Ni un robo el día del chupinazo", ha valorado la alcaldesa que ha continuado que "se ha actuado frente a carreras ilegales nocturnas y la venta de alcohol a menores. Y este fin de semana también habrá refuerzo".

En su intervención Mónica Arceiz ha informado de que "ante la inacción del Gobierno Central, a quien parece que le importa muy poco la Guardia Civil y la seguridad de los calagurritanos, estamos reforzando los turnos de la Policía Local a quienes agradecemos el esfuerzo que están haciendo por nuestra seguridad".

Así, "en los cuatro primeros meses de este año, los agentes de la Policía Local han realizado 2.149 horas extra de servicio, frente a las 755 que hicieron en el mismo periodo de 2023. Nuestra Policía Local ha hecho en cuatro meses casi las mismas horas extra que en todo el año pasado", ha puntualizado la alcaldesa de Calahorra.

PETICIÓN DE MÁS GUARDIAS CIVILES

"Los calagurritanos se merecen esa presencia que otros cuerpos no están cubriendo por carecer de efectivos. Y no será porque no lo estemos pidiendo de manera reiterada a la Delegación del Gobierno. En las dos Juntas de seguridad celebradas con ella, he reiterado la petición de reforzar la plantilla del cuartel de Calahorra, hasta que se complete", ha insistido Arceiz.

"En la delegada hemos encontrado buenas palabras, pero los hechos han sido insuficientes", según la alcaldesa que ha proseguido que "también le hemos solicitado que nos apoye en la autorización para que alguna de las nuevas cámaras de vigilancia que vamos a instalar sean de seguridad ciudadana y no sólo de tráfico".

Por eso, ha recalcado que "la autorización de Delegación del Gobierno es imprescindible. Necesitamos que sea receptiva a nuestra petición porque los datos de criminalidad de Calahorra avalan nuestra petición".

La alcaldesa ha finalizado su comparecencia lamentando "lo sucedido el pasado viernes" y trasladando "nuestro apoyo al joven herido y a su familia".

"Ante este desafortunado y trágico suceso solo podemos censurar la deshumanización del Partido Socialista, que en lugar de apoyarnos en nuestra peticiones para disponer de más Guardia Civil, lo que ha hecho es utilizar el apuñalamiento para sacar rédito político y tratar de desprestigiar nuestra gestión", ha concluido Arceiz, que ha solicitado "menos crítica y más soluciones porque la Guardia Civil es competencia del Gobierno de Pedro Sánchez".